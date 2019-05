Americká centrální banka zůstává holubičí navzdory rychlejší inflaci (Ranní zpráva z finančního trhu)

Hlavní pozornost dnes bude mít americká inflace. Ta podle našich odhadů v dubnu vzrostla nad dvě procenta. Nic to však nezmění na holubičím postavení amerického Fedu. Nižší spotřebitelský deflátor ponechá centrální banku nečinnou až do příštího roku. Slavit však může americký prezident. Obchodní bilance Spojených států s Čínou je nejnižší za poslední tři roky. Tuzemský trh práce se vrátí na svá listopadová minima. Nicméně na obzoru se už ukazují známky uvolnění tuzemského trhu práce.

Americká inflace na vzestupu

Dnes bude hlavní statistikou americká inflace za měsíc duben. Společně s trhem očekáváme, že dojde k jejímu zrychlení. Nicméně za ním stojí řada dočasných faktorů. Po výrazně slabším prvním čtvrtletí se tak americká inflace opět dočká mírného zrychlení, a to včetně její jádrové složky. Stále to však nebude dost, aby to otočilo holubičí vidění FOMC. Důvodem je zejména rozdíl mezi inflací měřenou indexem spotřebitelských cen a celkovým deflátorem, který Fed cílí, a zejména jeho jádrová složka v prvním čtvrtletí klesla až na 1,3 %. Proto očekáváme, že současné zrychlení nechá centrální banku chladnou, a to až do roku 2020.

Podle nejnovějších zpráv britská premiérka plánuje čtvrté hlasování o dohodě o brexitu, které by se mělo uskutečnit v nejbližších dvou týdnech. To by znamenalo, že by se Velká Británie vyhnula volbám do Evropského parlamentu, což je i cílem premiérky. Zároveň však také síly hlasy volající po jejím odchodu.

Pokles amerického deficitu obchodní bilance s Čínou

Ceny průmyslových výrobců v Americe podle očekávání zpomalily. Větší pozornost však vzbudil pokles obchodního deficitu USA s Čínou. Ten je v hledáčku trhů od doby vyhlášení obchodních válek americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Obchodní deficit se smrsknul na nejnižší úrovně za poslední tři roky zejména díky nárůstu exportu. Nabízí se tak pozitivní výsledek celého prezidentova tažení za vyrovnaná saldo obchodní bilance.

Od dnešního dne platí před pár dny oznámené zvýšení amerických cel na čínský export do USA. Vyjednávání však pokračují. Americký prezident obdržel dopis od jeho čínského protějšku, ve kterém ho vyzívá ke spolupráci. Na dnešek jsou pak naplánovaná další setkání mezi čínským viceprezidentem a americkým ministrem financí.

Tuzemská nezaměstnanost opět na minimu

Dnes nás v regionu čeká pouze tuzemský trh práce. Ten i přes zpomalení ekonomiky nadále vykazuje příznaky přehřívání. Očekáváme, že zejména sezónní faktory srazí dubnovou míru nezaměstnanosti opět na nejnižší úrovně časových řad podle současné metodiky, tj. 2,8 %. Už v minulých měsících jsme však pozorovali náznaky uvolnění trhu práce v podobě poklesu zaměstnanosti v průmyslu a na nižší nedostatek volných pracovních sil ukazují i konjunkturální průzkumy Českého statistického úřadu. Více v našich měsíčních prognózách na http://bit.ly/2ZZ3YNs.

Březnové statistiky vyslaly smíšený signál

Nejnovější statistiky ČSÚ přinesly smíšený obrázek o vývoji české ekonomiky v březnu. Zklamala především průmyslová výroba, která tak potvrdila to, co předpokládaly předstihové indikátory PMI. Průmysl pokračuje ve stagnaci, kterou pozorujeme o začátku tohoto roku, a výrazně tak zaostává ve srovnání s předchozími roky. Bilance zahraničního obchodu skončila v březnu přebytkem 21,8 mld. korun, což je o 4,1 mld. korun více než před rokem. Celkově si exporty zachovaly solidní dynamiku 5,4 % y/y, zatímco importy zpomalily své tempo růstu na 3,8 %. Stavební výroba v březnu potěšila dvojciferným tempem růstu. Pozitivně překvapilo především inženýrské stavitelství a tomuto segmentu by se mělo velmi dobře dařit i po zbytek letošního roku. Jak v oblasti silniční, tak i železniční infrastruktury je totiž naplánováno velké množství projektů. Celý komentář ke zveřejněným statistikám naleznete na http://bit.ly/2VXi2YA. Koruna na včerejší statistiky nereagovala a spíše následovala region, který pod tlakem slabšího eura oslabil a následně své ztráty překlopil do zanedbatelného zisku.

Maďarská inflace v březnu podle očekávání zrychlila o dvě desetiny na 3,9 %, což je nejvyšší hodnota od konce roku 2012 a zároveň na dosah horní hranice tolerančního pásma tamní centrální banky. Výsledek tak volá po dalším utahování měnové politiky, která v březnu přistoupila k jednorázovému zvýšení některých úrokových sazeb. Očekáváme tak, že k dalšímu utažení dojde v červnu. Maďarský forint v reakci na zveřejnění posílil o půl procenta a v současnosti se obchoduje na úrovni 323,75 HUF/EUR.