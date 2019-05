Operátor O2 meziročně snížil zisk, investoval do růstu

Operátorovi O2 klesl v prvním čtvrtletí čistý zisk o sedm procent na 1,24 miliardy korun. Pokles způsobily vyšší investice do růstových oblastí v minulém roce, vedly k nárůstu odpisů hmotného majetku. Konsolidované provozní výnosy stouply o půl procenta na 9,25 miliardy Kč. Hlavními zdroji nárůstu byla mobilní data, finanční služby a O2 TV, uvedla firma v komentáři k výsledkům.



Konsolidovaný provozní zisk EBITDA vzrostl o více než 11 procent na 2,9 miliardy Kč. Provozní mobilní výnosy v Česku narostly o 0,4 procenta na 4,85 miliardy Kč, fixní výnosy naopak klesly o 1,5 procenta na 2,62 miliardy Kč.



Majoritním vlastníkem O2 je s více než 80 procenty investiční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Vlastní i majitele telekomunikační infrastruktury CETIN, který vznikl oddělením od O2.



"Naše investice v loňském roce, jejichž podstatná část směřovala do sítí, vedly k nárůstu odpisů a meziročnímu poklesu čistého zisku v prvním čtvrtletí roku 2019. Meziroční nárůst provozního zisku EBITDA potvrzuje, že naše rozhodnutí investovat do prorůstových oblastí bylo strategicky správné," uvedl finanční ředitel Tomáš Kouřil.

Výsledky O2 za 1Q19 a meziroční vývoj: mil. Kč 1Q 2019 meziroční změna Konsolidované provozní výnosy 9 249 +0,5 % Fixní výnosy v ČR 2 618 -1,5 % Mobilní výnosy v ČR 4 851 +0,4 % Výnosy na Slovensku 1 839 +4,1 % Konsolidovaná EBITDA 2 906 +11,5 % Konsolidovaná EBITDA marže 31,4% +3,1 p. b. Konsolidovaný provozní zisk 1 649 -4,4 % Konsolidovaný čistý zisk 1 236 -7,0 %

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl 5,56 milionu. Z toho 3,51 milionu tvořili tarifní zákazníci. Již téměř 75 procent telefonů v síti O2 spadá do kategorie chytrých zařízení a 60 procent všech telefonů podporuje technologii LTE. Větší porce dat obsažená v tarifech FREE spolu se zájmem zákazníků o tarify O2 Data přispěla k 25 procentnímu meziročnímu nárůstu spotřeby mobilních dat v telefonu. Datovým přenosům opět jednoznačně dominovalo video.Počet zákazníků digitální televize O2 TV využívajících některý z měsíčních tarifů a těch, kteří sledují televizi na webu nebo v aplikaci, se meziročně zvýšil téměř o polovinu na 889.000 aktivních přístupů. Za růstem stojí především vysoký zájem o exkluzivní sportovní obsah a nabídka balíčků O2 Spolu. Počet zákazníků vysokorychlostního internetu přes kabel i pomocí bezdrátové technologie dosáhl 811.000.Na Slovensku vzrostly celkové provozní výnosy o čtyři procenta na 1,84 miliardy korun . Růst táhly především mobilní datové služby. Celkový počet aktivních zákazníků se pohyboval kolem 2,05 milionu, z toho 1,3 milionu tvořili zákazníci smluvních služeb.