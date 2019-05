Summary: Banka UniCredit vykreslila dobrá čísla, chmurné trhy ji ale posílají dolů

EVROPA:



UniCredit (Investiční tipy) 1Q19



Italský bankovní favorit nás svými výsledky opět potěšil. Na úrovni tržeb překvapil hlavně nečekaně dobrý výkon obchodování na finančních trzích, kde výnosy klesly jen o 6 % yoy na 450 mil. EUR, zatímco konsensus trhu směřoval k hodnotě jen 350 mil. EUR. Bohužel, čistý úrokový výnos stagnoval na 2,6 mld. EUR, avšak s tím trh víceméně počítal. Banka nadále optimalizuje svojí nákladovou stránku, díky čemuž provozní náklady klesly o 5 % yoy na 2,6 mld. EUR. Zároveň s tím se zlepšila efektivita banky měřená přes optiku efficiency ratio (provozní náklady děleno tržby; platí čím nižší, tím lepší) z 53,5 % na 52,8 %. Provozní náklady se spolu s rizikovými náklady (rezervy a odpisy -30 % yoy na 700 mil. EUR) postaraly o většinu pozitivního překvapení tohoto kvartálu. Nutno však dodat, že u vytvořených rezerv se z části jedná o jednorázový efekt rozpuštění rezervy ve výši 300 mil. EUR. Čistý zisk vyrostl v prvním kvartálu meziročně o 25 % na 1,4 mld. EUR při konsensu 1,2 mld. EUR.



Objem celkových poskytnutých úvěrů nabobtnal až o 7 % yoy na 472 mld. EUR , což ve stagnující italské ekonomice pokládáme za úctyhodný výkon. Objem toxických klasifikovaných úvěrů naproti tomu ubral dalších 7 mld. EUR a momentálně dosahuje už jen 37,6 mld. EUR ). Připomeneme, že původní restrukturalizační cíl stanovil jejich osekání alespoň na 44 mld. EUR pro konec roku 2019 – ukázka, jak skvěle banka plní svůj cíl. Na italské poměry již tak unikátně vysoký poměr krytí (vytvořené rezervy ke klasifikovaným úvěrům) se oproti předešlému kvartálu opět zlepšil a(+100 bps qoq), čili je daleko nad plánem. To samé platí o anualizovaných provozních nákladech. Jejich současná hodnota je jen 10,4 mld. EUR , zatímco plán pro konec tohoto roku byl dostat se pod 10,6 mld. EUR Výrazný růst úvěrového portfolia sice vyvolal značné navýšení rizikově vážených aktiv, nicméně vlastní kapitál tento vývoj směle napodobil a ukazatel kapitálové přiměřenosti(+20 bps qoq). Tím se navíc srovnal s restrukturalizačním plánem, kde lehce zaostával. Anualizovaná návratnost vlastního kapitálu, čímž bance vytvořila živnou půdu pro dosažení letošního cíle RoE 8 %.Suma sumárum banka UniCredit opět. Bohužel trh tomuto odvětví pořád ne a ne přijít na chuť a banka kvůli tomu obchoduje s násobkem P/B 0,4x i když právem by jí slušel násobek 0,7x (+75 % proti současné ceně akcií ).Dnešek zachvátila trhy panika spojená s vyhrocením obchodní války mezi USA a Čínou, což způsobilo úprk kapitálu do bezpečného přístavu nízkorizikových dluhopisů . Výsledkem je rozšiřování, což je situace, kterou evropské banky nemají rády. Bankovní index EURO STOXX Banks proto dnes ubírá 2,5 % a táhne s sebou i UniCredit (-1,5 %), kterému pomáhají alespoň dnešní dobré výsledky.Vedení Chevronu se rozhodloa akvizici tak přenechává společnosti Occidental. Tento krok nás skutečně těší, jelikož Chevron je v našem seznamu Investičních tipů kvůli optimalizaci kapitálových výdajů a ozdravování rozvahy, čemuž by tato transakce rozhodně nepomohla. Management tuto zprávu ještě osladil(+25 %), což pokládá za udržitelnou úroveň. Akcie reagují 3% růstem.Mediální gigant, jehož jméno se nedávno zařadilo mezi naše Investiční tipy, si pro nás hned v úvodu. Tržby postoupily nahoru o 3 % yoy na 14,9 mld. USD , přičemž konsensus trhu směřoval k 14,5 mld. USD . Provozní zisk, který nepříjemně poznamenala slabší filmová studia a(více níže), se sice propadl o 10 % yoy na 3,8 mld. USD , nicméně trh předpokládal ještě delší pád. Čistý zisk na akcii se ve finále usadil na 1,61 USD (-13 % yoy), neboli o 3 centy nad predikcemi trhu.Filmová studia bojovala, kdy do kin dorazil kriticky i finančně úspěšný film Black Panther a cítit bylo ještě dojezd Star Wars: The Last Jedi. 40% poklesu provoznímu zisku na 530 mil. USD tak nedokázal zabránit ani velice zdravý výkon filmu Captain Marvel. Program na tento rok je však nabitý velkými jmény. Za sebou máme Avengers: Endgame, jenž se může pyšnit nejúspěšnějším startem v historii společnosti a před sebou zase tituly jako Lví král, Frozen 2, Star Wars: The Rise of Skywalker.Druhým zmiňovaným neřádem těchto výsledků byl vývoj nových distribučních kanálů (tzv. Direct-to-Consumer and International), kam patří i připravované služby. V tomto kvartálu se jim podařilo prokousat k provozní ztrátě 400 mil. USD , nicméně, stejně jako na fakt, že tento segment nezačne generovat zisky dříve než za 2 roky.Hlavním tahounem provozního zisku se tak nakonec stalyna 1,5 mld. USD . Společnost hlásí vyšší útraty svých zákazníků na domácím trhu (v USA) a vyšší návštěvnost v Hongkongu. Kabelové televize, poslední segment společnosti, vygeneroval na provozním zisku 2,2 mld. USD (-3 % yoy).V dalším kvartálu nás čeká dlouho očekávanéze světa Star Wars a management hlásí také zlepšení prodejů reklamy v divizi kabelových televizí. Direct-to-Consumer and International si vyžádá provozní ztrátu 500 mil. USD Akcie Disney mají za sebou velice silný měsíc díky oznámení Disney+ a po výsledcích tak ubírají 0,5 %.Na kvartálních výsledcích se negativně. Celkové tržby přidaly meziročně jen 1 % na 832 mil. USD (kons. 824 mil. USD ), přičemž hlavní zásluhu na tom nese 10% yoy růst prodeje bromu (využití má jako zpomalovač hoření). Tržby lithia mírně poklesly v kolenou, hlavně kvůli nižšímu dodanému objemu (-3 % yoy) zapříčiněnému zmiňovanými dešti, avšaka v průměru roste o 3 % yoy.na 225 mil. USD (konsensus 240 mil. USD ), přičemž dolu jej táhlo zejména lithium (-12 % yoy), zatímco za druhý konec lana táhl brom (+12 % yoy). Zajímavé je, že na lithiové divizi se navzdory klesajícím světovým cenám pořád neprojevují cenové tlaky a managementna výrobní vstupy. Čistý zisk na akcii ve výši 1,23 USD (-5 % yoy) skončil za predikcemi jen o 4 centy.Pozitivní je, že– ukazatel EBITDA mezi 1,07 až 1,14 mld. USD a čistý zisk na akcii mezi 6,1 až 6,5 USD . Zabrat by měla hlavně druhá polovina roku, kdy management ve svých předpokladech pracuje s mírně rostoucí cenou lithia a silným koncovým trhem pro brom ( polovodiče , off-shore vrty).V těchto výsledcích Albemarle opět dostál svým slovům o síle a výhodách jeho dlouhodobých kontraktů. Akcie Albemarle jdou po výsledcích nahoru o 0,5 %, i když trh bude otevírat v červeném.