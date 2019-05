Jiří Pehe: Politici mluví o EU jako „my“ a „oni“ a že se neustále snažíme s Bruselem bojovat (Video)

Jak hodnotí politolog Jiří Pehe kampaň před evropskými volbami? Dokážou politické strany srozumitelně vysvětlit, o co jde ve volbách do Evropského parlamentu? Jakou roli hrají strach a emoce? Jaké jsou vyhlídky tradičních stran a co čekat od stran populistických? Ptá se Michael Rozsypal. Článek + audio: https://rozhl.as/3uN

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus