Březnové statistiky vyslaly smíšený signál (Komentář)

Nejnovější statistiky ČSÚ přinesly smíšený obrázek o vývoji české ekonomiky v březnu. Zklamala především průmyslová výroba, která tak potvrdila to, co předpokládaly předstihové indikátory PMI. Průmysl pokračuje ve stagnaci, kterou pozorujeme o začátku tohoto roku, a výrazně tak zaostává ve srovnání s předchozími roky. Bilance zahraničního obchodu skončila v březnu přebytkem 21,8 mld. korun, což je o 4,1 mld. korun více než před rokem. Celkově si exporty zachovaly solidní dynamiku 5,4 % y/y, zatímco importy zpomalily své tempo růstu na 3,8 %. Stavební výroba v březnu potěšila dvojciferným tempem růstu. Pozitivně překvapilo především inženýrské stavitelství a tomuto segmentu by se mělo velmi dobře dařit i po zbytek letošního roku. Jak v oblasti silniční, tak i železniční infrastruktury je totiž naplánováno velké množství projektů. Celý komentář ke zveřejněným statistikám naleznete na http://bit.ly/2VXi2YA. Koruna na dnešní statistiky nereagovala a spíše následovala region, který pod tlakem slabšího eura oslabil a následně své ztráty překlopil do zanedbatelného zisku.

Maďarská inflace v březnu podle očekávání zrychlila o dvě desetiny na 3,9 %