Pozor na optimismus na akciových trzích

Akciový index S&P 500 spouští svoji korekci po dlouhém čtyřměsíčním růstu. Na přelomu listopadu a prosince jsme zaznamenali cca 21 procentní propad a díky změně monetární politiky se podařilo centrálním bankám situaci opět dočasně posunout a zachránit. Akciové indexy dokázaly vymazat předcházející ztrátu a navíc dokázaly vytvořit nový historický vrchol.

Trh dlouhodobě rostl, až nastal čas na korekci a fundamenty tomu dopomohly. Nevíme sice, jak velká korekce bude, zda-li tříprocentní nebo patnáctiprocentní. Můžeme se však podívat na to, jak se vyvíjel index volatility a jak to ovlivňovalo cenový vývoj akciového indexu S&P 500.

Tento graf ukazuje situaci derivátových kontraktů futures a opcí na index volatility – VIX. To signalizuje vysoký optimismus na akciových trzích, což si téměř vždy žádá svoji daň. Taková je úroveň spekulativních pozic před vyhlášením nových cel Donalda Trumpa. Dříve či později by ale k minimální korekci došlo, ať už s Trumpem, nebo bez něho. „Přeshortovaný“ Vix představuje vždy medvědí znamení a častokrát, když dosáhl nového maxima (při otevřených shortech), tak následoval několikadenní výplach. To jsme mohli vidět na posledním „přeshortovaném“ VIXe a následně na reakci v listopadu a v prosinci.

I to je důvod, proč se má investor, nebo obchodník vyhnout investování během „nejoptimističtějších dní“.

Zdroj: Zerohedge.com

FED však pozastavuje svoji restriktivní politiku a skončil se zvyšováním úrokových sazeb, americká ekonomika je na to připravená. Pokud by došlo k masivním propadům na akciových trzích, tak opět můžeme očekávat nějakou záchrannou páku jako v minulosti, pravděpodobně zavedením kvantitativního uvolňování, nebo snížením sazeb.

Pokud vezmeme v potaz nová cla zavedená americkým prezidentem, která mohou obchodní zkomplikovat obchodní dohodu, tak skutečná situace není tak optimistická, jako jí prezentují na akciových trzích. V každém případě, jakkoli se na meetingu ohledně cel vládní představitelé dohodnou, bude to mít jednoznačně pozitivní dopad pro akciové trhy.