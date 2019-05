Konec emisí? V Německu vznikají elektrické dálnice pro kamiony.

Na úseku německé dálnice od úterý jezdí elektrokamiony. Nákladní vozy jsou poháněny elektřinou napájené z trolejí. Projekt vyšel na více než miliardu korun. Desetikilometrový úsek dálnice poblíž Frankfurtu, na kterém kamiony využívají elektrický pohon získávaný z nadzemního elektrického vedení, byl uveden do provozu v úterý. Podle CNN jde o vůbec první zkoušku elektrického typu komunikace v Německu. Projekt jménem “eHighway“, v překladu “eDálnice“, vytvořila firma Siemens a vyšel na 50 miliónů eur, v přepočtu 1,29 miliard korun. Ta na střechy kamionů zabudovala systém, ke kterému lze elektrické kabely připojit. Pomocí této technologie tak nákladní vozy dokážou jet až rychlostí 90 km/h. Systém je obohacen senzory, které dokáží určit přítomnost kabelů a připojí se na ně – v tu chvíli vozy pohání elektrický motor. Ve chvíli kdy kabely k dispozici nejsou, kamion automaticky přejde na hybridní systém.

Projekt eHighway, podle firmy Siemens, výrazně snižuje emise oxidu uhličitého a navíc kombinuje flexibilitu nákladní přepravy s efektivitou elektrické kolejnice. Německá vláda plánuje systém kamionů na elektrické pohony nechat na úseku dálnice až do roku 2022, kdy se rozhodne o tom, zda se systém elektrických dálnic v Německu rozšíří dál.

Pokud by 30 % nákladních vozů na německých dálnicích jezdilo na elektrický pohon, pak by podle firmy Siemens, mohlo Německo zabránit tomu, aby se do atmosféry dostalo dalších 6 milionů tun oxidu uhličitého.

Pomocí technologie eHighway by navíc jeden nákladní vůz, vážící 40 tun, mohl ročně ušetřit v přepočtu více než půl milionu korun v nákladech na palivo, a to kdyby na elektrické dálnici jel 100 000 kilometrů.