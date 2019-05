Invaze „energetických šmejdů“ nekončí. Nekalé obchodníky omezí stát i občanská aktivita

Ačkoli si lidé na nepříjemné podomní prodejce už dávají trochu větší pozor, nekalé obchodní praktiky v energetice pokračují. Takzvaní „energetičtí šmejdi“ mají nové triky a jejich aktivita by se mohla podle odborníků s rostoucími cenami energií zvyšovat. Podvodníci se nyní často vydávají za zprostředkovatele aukcí, hodně nekalých obchodních praktik se děje také po telefonu. Práva spotřebitelů proto posílí novela energetického zákona.



Když manželům Balákovým z Tišnova zazvonil u dveří jejich rodinného domu dobře oblečený a poměrně sympatický pán, ještě netušili, že je tato návštěva bude stát tisíce korun a mnoho hodin zbytečného trápení. „Nějakým hlupákům většinou nenaletím a při podepisování smluv si umím poradit. Podomní obchodník si nás ale získal příjemným vystupováním a dobrou informovaností o energetickém trhu. Naše ostražitost šla stranou,“ popisuje setkání Josef Balák, který před pár lety oslavil osmdesáté narozeniny. Výsledkem návštěvy byla velmi nevýhodná smlouva na dodávku energií, jejíž výpověď se pak táhla celé měsíce. Nebýt nového a kvalitnějšího dodavatele, který jim s výpovědí pomohl, mohla být výsledná škoda ještě vyšší.



Starší pár z malého moravského města se v praxi setkal s jedním z podomních prodejců energií, jež Energetický regulační úřad nedávno označil jako „energetické šmejdy“. Jejich aktivita neustává. Právě naopak, nepoctiví podomní prodejci v poslední době přicházejí s novými triky. Manželé Balákovi si přitom mohou gratulovat, návštěva prodejce je ve výsledku stála „jen“ několik tisíc korun. Energetičtí šmejdi se totiž často neštítí ani různého zastrašování, agresivního nátlaku, záměrného matení a nejrůznějších právních kliček. K finanční škodě se pak často přidá i emocionální trauma.



Pozor na zprostředkovatele a prodej po telefonu

Ačkoli aktivita energetických šmejdů neklesá, již dávno nejde o běžné prodejce pracující pro některého z energetických dodavatelů. „Naše energetické produkty v žádném případě neprodáváme pomocí podomního prodeje. Kvalitní dodavatelé energií se nyní snaží podomnímu prodeji svých produktů aktivně bránit,“ popisuje postoj dodavatelů k energetickým šmejdům Jan Zápotočný ze společnosti E.ON.



Relativně novým trikem podomních prodejců je agresivní a nátlakové lákání neinformovaných zákazníků do energetických aukcí. V takovém případě se totiž nejedná o klasický podomní prodej, ale o zprostředkovatelskou činnost, na niž se nevztahuje tolik regulačních pravidel. Mezi další triky patří různé dárky ke smlouvám, které ale musí zákazník při případném odstoupení od nevýhodné smlouvy tučně zaplatit.



Do problémů se lidé mohou dostat také při prodeji po telefonu. V takovém případě sice prodejce požaduje pro uzavření smlouvy explicitní souhlas, kdy zákazník musí vyslovit slovo „ano“, lidé ale často takovou smlouvu uzavřou jen proto, aby se dotěrného obchodníka při dlouhém a záměrně zmatečném telefonním hovoru zbavili.



Úřady chtějí energetické šmejdy omezit

Nekalým prodejcům by v blízké budoucnosti měla jasně ztížit život novela energetického zákona, kterou připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Novela by měla výrazně omezit jak zprostředkovatele aukcí, tak i prodej energií po telefonu. „Mimo jiné navrhujeme, aby smlouvy na energie nebyly delší než 36 měsíců. Upravit by se měly i podmínky prodeje po telefonu. Smlouvy by platily až poté, co by je zákazník fyzicky podepsal,“ říká ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.



Zprostředkovatelé, kteří lákají zákazníky do aukcí energií, by nově měli být regulováni stejně jako běžní podomní prodejci. Novela energetického zákona rovněž zakáže používání neomezených plných mocí, které zprostředkovatelé potřebují a mohou je snadno zneužít. Jednodušší by mělo být i odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí zprostředkovatelů. „Smlouvy uzavřené v zastoupení by měly mít stejnou míru právní ochrany jako smlouvy uzavřené distančním způsobem. Každý by měl mít možnost od nich odstoupit ve 14denní lhůtě,“ uvádí v souvislosti s nekalými obchodními praktikami v energetice Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.



V boji se šmejdy pomůže opatrnost i běžná občanská aktivita

Lidé se však při obraně před nekalými obchodníky nemusejí spoléhat jen na legislativu. Často se mohou energetickým šmejdům úspěšně bránit sami. Energetický regulační úřad radí podomním obchodníkům nic nepodepisovat a nereagovat na žádné nabídky dárků a podezřele levných produktů. Při telefonickém rozhovoru nesmí zaznít slovo „ano“.



Často též stačí vhodná spolupráce v rámci obecní komunity. „Pokud narazíte na podomního prodejce, informujte o tom okolní sousedskou komunitu třeba přes zastupitelstvo, které ve venkovské obci může varovat občany rozhlasem. A přestože jsou tyto podvody těžce postižitelné, doporučuji informovat policii nebo svého politického zastupitele,“ popisuje Petr Woff z portálu Kupnisila.cz, který se zabývá ekonomickou situací a pracovně právním prostředím v ČR. Například v obci Zlobice na Kroměřížsku mohou občané při spatření podomních prodejců telefonicky informovat starostku. Varovné hlášení obecním rozhlasem, jenž zde obec aktivně využívá k informování obyvatel a lidé jsou navyklí jej poslouchat, je pak záležitostí několika minut.