Zisk italské banky UniCredit vzrostl o 25 procent

Italská banka UniCredit v letošním prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 25 procent na 1,4 miliardy eur (zhruba 36 miliard Kč). Oznámila to dnes firma, která působí rovněž v České republice.



"Byly to nejlepší výsledky v prvním čtvrtletí za desetiletí," uvedl generální ředitel podniku Jean Pierre Mustier. "Podtrhuje to úspěch našeho současného podnikatelského plánu," dodal. Nový podnikatelský plán by firma měla představit v prosinci.



Společnost UniCredit nyní pokračuje v reorganizaci svých aktivit, která zahrnuje rozsáhlé snižování nákladů. Ve středu banka oznámila, že prodala 17procentní podíl ve své divizi pro internetové bankovnictví Fineco za více než miliardu eur.





Česká a slovenská UniCredit Bank dnes oznámila, že v prvním čtvrtletí vykázala čistý zisk 80 milionů eur (dvě miliardy Kč ), což představuje meziroční růst o 3,4 procenta. UniCredit Bank zahájila činnost na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku zhruba 750.000 klientů.

Akcie banky umazávají ranní více než 1% ztráty a posilují o 0,3 %.