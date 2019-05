Bitcoin prekonal úroveň 6000 USD

Sumár:

• Bitcoin sa po prvýkrát v roku 2019 pohybuje nad kľúčovou úrovňou 6000 USD

• Facebook pracuje na svojej vlastne kryptomene

• Fidelity Investments skúmal obchodný záujem Bitcoinu medzi inštitucionálnymi investormi

Bitcoin dosiahol najvyššiu úroveň v roku 2019

Bitcoin tento týždeň dosiahol nový vrchol v roku 2019, čo predstavuje 45%-ný nárast oproti minulému mesiacu a takmer 100%-ný nárast od decembra.Trh s krypto-menou utrpel kvôli problémom s Bitfinexom. Pripomeňme si, New York Attorney General žaloval Finex Inc - spoločnosť, ktorá stojí za stablecoin Tether a Bitfinex za ukrývanie straty 850 miliónov dolárov. Masívna strata bola údajne krytá peňažnými rezervami spoločnosti Tether. Napriek tomu však býčie tempo zostáva na mieste, čo potvrdzujú aj následné cenové prírastky Bitcoinu. Z technického hľadiska bola psychologická úroveň 6000 dolárov prekonaná, ale teraz je otázkou, či sa cena môže posunúť dopredu bez korekcie.







Napriek nárastu ceny

Bitcoin sa obchoduje v blízkosti kľúčovej úrovni 6000 dolárov. Zdroj: xStation5.Napriek nárastu ceny bitcoinu litecoin zaznamenal pokles. Litecoin nedokázal preraziť hornú hranicu rastového kanála. Všimnite si, že oblasť bola dodatočne posilnená úrovňou supportu na 79 895 USD .Pri obchodovaní s Bitcoinom aj Litecoinom v blízkosti horných hraníc ich kanálov nemožno vylúčiť, že predajcovia budú v nasledujúcich dňoch aktívnejší.

Litecoin zaznamenal značný pokles, keď Bitcoin rástol. Zdroj: xStation5.

Facebook sa blíži k spusteniu vlastnej kryptomeny

Nie je to tajomstvo, že Facebook pracuje na svojej vlastnej kryptomene. Facebookova mena by bola stabilná, s hodnotou viazanou na kôš cudzích mien. Facebook údajne hovoril so spoločnosťami ako Visa, Mastercard a First Data. Mena by sa mohla používať na dennej báze a užívatelia Facebooku by mohli byť odmenení za prezeranie reklám. To je ďalší znak príťažlivosti technológie blockchain, aj keď to nemusí byť v dlhodobom horizonte prospešné pre existujúce kryptomeny.

Inštitucionálni investori sa obrátili na Bitcoin

Podľa spoločnosti Bloomberg, bude spoločnosť Fidelity Investments - jedna z najväčších spoločností poskytujúcich finančné služby na svete ponúkať krypto-menové obchodovanie v priebehu niekoľkých týždňov. Služba bude ponúkaná len inštitucionálnym investorom. Spoločnosť Fidelity Investments založila začiatkom marca skúšobnú platformu, na ktorej mohli zákazníci obchodovať na trhu Bitcoin. Okrem toho spoločnosť uskutočnila prieskum záujmu o Bitcoin medzi inštitucionálnymi investormi. Podľa prieskumu až 57% respondentov malo záujem o získanie expozície na trhu s digitálnymi aktívami nákupom kryptomien priamo a nie prostredníctvom investičných produktov.