Akcie, měny, sazby, komodity, ekonomika: Co si myslí big money?

Oživení na akciovém trhu, rostoucí ceny ropy, silný dolar, ale i tak umírněný Fed. Do toho nervozita na dluhopisovém trhu ruku v ruce s obavami z možné recese, tahanice o brexit, jednání o mezinárodním obchodu nebo úpisy akcií populárních firem. Zkratka pro první čtyři měsíce roku 2019 by jistě mohla zahrnovat i další události a faktory, pro investory je ale vždy důležitější výhled než pohled do zpětného zrcátka. A magazín Barron's se ve svém velkém průzkumu mezi investičními manažery ptal právě na příští měsíce.

V jarním průzkumu mezi 148 manažery velkých investičních společností se pouze 49 % z nich vyslovilo v tom smyslu, že pro dalších 12 měsíců očekávají na americkém akciovém trhu růst. Bylo to první pokles podílu býků pod 50 % od obdobného průzkumu na podzim 2016, loni jich po třetím kvartálu bylo 56 %. Zároveň přibylo medvědů (16 %, loni na podzim jen 9 %), neutrální postoj má nadále 35 % dotázaných. Bezmála 70 % manažerů považuje akcie za férově oceněné.

Jak odpovídali investiční manažeři na jednotlivé otázky?

Je americký akciový trh v současnosti nadhodnocený, podhodnocený, nebo férově oceněný?

Jaké čekáte hodnoty tržních ukazatelů na konci roku 2019 a v polovině roku 2020?

Porážíte letos index S&P 500 (se svěřenými penězi, se svými vlastními investicemi)?

Popište svůj 12měsíční výhled pro americký akciový trh.

Jaký postoj k americkým akciím mají vaši klienti – býčí, medvědí, nebo neutrální?

Jaké je pro příštích 12 měsíců největší tržní riziko?

Je v současnosti těžší, nebo lehčí překonávat trh, případně váš benchmark?

Jaký očekáváte vývoj zisků amerických firem pro roky 2019 a 2020?

Celkově věříte (net buyer), nebo nevěříte (net seller) uvedeným třídám aktiv?

Jaké budou ceny uvedených investic na konci roku 2019?

Očekáváte pozitivní, nebo negativní vývoj na americkém realitním trhu?

Který z velkých akciových trhů si v následujících 12 měsících povede nejlépe?

Co by měl nyní dělat Fed?

Jak se vám líbí, či nelíbí následující investice?

Odhadněte míru inflace v průběhu příštích 12 měsíců.

Do jaké míry vaše investiční rozhodování ovlivňují environmentální, společenské a regulatorní faktory (ESG, environmental, social, governance)?

Jak se vám (ne)líbí jednotlivé sektory v rámci indexu S&P 500?

Odhadněte míru růstu globálního a amerického HDP v příštích 12 měsících?

Jaký bude za rok výnos 10letého vládního dluhopisu USA?

Kdy začne příští recese?

Jak se budou vyvíjet kurzy EUR/USD a USD/JPY v příštích 12 měsících?

