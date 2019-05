CenturyLink: Smíšené výsledky a potvrzený výhled

CenturyLink včera po zavření trhu zveřejnil svá čísla za 1Q19. Tržby za 1Q19 dosáhly 5,65 (-5,0 % r/r) vs. oček. 5,71 mld. USD a očištěný čistý zisk na akcii ve výši 0,34 vs. oček. 0,26 USD. Společnost odepsala 6,5 mld. USD goodwillu v návaznosti na propad své ceny akcií. To samozřejmě ovlivnilo konečná neupravená čísla, která tak na čistém zisku propadla do vysoké ztráty. Provozní zisk EBITDA však zaznamenal solidních 2,26 mld. USD s marží 40,1 %, což naznačuje, že společnost stále využívá úspory nákladů po akvizici Level 3.

CenturyLink potvrdil svůj výhled EBITDA 9-9,2 mld. USD, volné peněžní prostředky 3,1-3,4 mld. USD, investiční náklady 3,5-3,8 mld. USD a dividendu 1 USD p.a. na akcii, což vnímáme jako pozitivní informaci vzhledem k tomu, že tržní očekávání jsou již nastavena níže. Generální ředitel uvedl, že zvažují strategické varianty pro spotřebitelský segment, což může vést k poměrně významné divestici a potenciálně snížení zadlužení. Na druhou stranu je to segment, který významně přispívá k celkové ziskovosti společnosti.

Celkově hodnotíme zveřejněné informace neutrálně a to i přes potvrzení výhledu vzhledem k tomu, že pověst managementu je otřesena po krocích ze začátku roku (významné snížení dividendy).