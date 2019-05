Čína popřela porušení slibů z obchodních rozhovorů s USA

Čína dnes popřela, že by porušila sliby učiněné v rámci obchodních rozhovorů se Spojenými státy. Ty údajným porušením závazků zdůvodňují plánované páteční zvýšení cel na čínské zboží. "Čína dodržuje své sliby a to se nikdy nezměnilo," citovala agentura AFP mluvčího čínské ministerstva obchodu.



Mluvčí dnes rovněž uvedl, že Čína je plně připravena hájit své zájmy v obchodní válce se Spojenými státy. Peking podle něj nicméně doufá, že Washington bude schopen řešit problémy prostřednictvím dialogu namísto jednostranných opatření.





Do USA nyní na obchodní rozhovory míří čínská delegace, kterou vede vicepremiér Liou Che. Americký prezident Donald Trump o víkendu oznámil, že od pátku u vybraného čínského zboží, jehož roční dovoz do USA dosahuje hodnoty 200 miliard dolarů (4,6 bilionu Kč ), zvýší cla na 25 z nynějších deseti procent. Americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer následně tento krok zdůvodnil tím, že Čína nedodržela své závazky v obchodních jednáních se Spojenými státy."Neustoupíme, dokud Čína nepřestane šidit naše pracovníky a krást naše pracovní místa ," prohlásil Trump na středečním setkání se svými příznivci. "Porušili dohodu. To nemohou dělat. Takže budou platit," dodal.Čínské ministerstvo obchodu již ve středu varovalo, že pokud USA dovozní cla skutečně zvýší, sáhne k "nutným odvetným opatřením". Mluvčí čínského ministerstva dnes uvedl, že Peking má odhodlání i kapacity potřebné k obraně svých zájmů. Dodal, že Čína se staví proti jednostranně zaváděným clům a nepodlehne žádnému tlaku.Obchodní konflikt mezi dvěma největšími ekonomikami světa vyvolává napětí na světových finančních trzích. Panevropský akciový index STOXX 600 dnes sestoupil na nové měsíční minimum, krátce před 11:00 SELČ ztrácel téměř jedno procento.