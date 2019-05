Ekonomický kalendář: NOK čeká zasedání norské centrální banky

Shrnutí:

- Norges Bank může nastínit termín dalšího zvýšení sazeb

- Index cen výrobců z USA (PPI inflace) by měl klesnout na 0,2 % m/m v dubnu

- Členové Fedu a ECB dnes vystoupí se svými projevy

Fundamentem dne se pravděpodobně stane jednání mezi Čínou a USA o nové obchodní smlouvě, ale čekají nás také další důležitá makrodata. Norská centrální banka zveřejní v 10. hodin rozhodnutí o sazbách. Odpoledne se dočkáme některých méně důležitých statistik z USA a na programu jsou také projevy centrálních bankéřů z ECB a Fedu včetně guvernéra Powella, i když v jeho případě nepočítáme s žádným výrazným dopadem.

10:00 - Zasedání norské centrální banky. Ekonomika Norska profituje z vyšších cen ropy, což by mohlo vytvořit prostor k jestřábímu postoji Norges Bank. Během posledního zasedání padlo, že další zvýšení sazeb by mohlo přijít během následujících šesti měsíců. Dnes se nicméně růst sazeb nečeká. Centrální bankéři by ovšem mohli přijít s dalšími náznaky, kdy by k růstu sazeb mohlo dojít.

14:30 - Data z USA. Odpoledne jsou na programu některá méně důležitá makrodata z USA. Index cen výrobců PPI by měl klesnout z 0,6 % m/m na 0,2 % m/m. Obchodní bilance za březen by měla ukázat deficit 50,2 miliard dolarů. Zmínit je třeba také statistiky žádostí o podporu v nezaměstnanosti, u kterých se odhad zastavil na 220 tisících. Žádná z těchto statistiky se pravděpodobně nestane "trhačem grafů", nicméně bychom vypíchli statistiky obchodní bilance, na které se v poslední době soustředí pozornost kvůli jednání mezi USA a Čínou o nové obchodní smlouvě.

Projevy centrálních bankéřů:

- 9:00 - ECB - Hakkarainen

- 14:30 - Fed - guvernér Powell

- 15:00 - ECB - Lane

- 15:45 - Fed - Bostic

- 19:15 - Fed - Evans

Výsledková sezóna v USA:

- Booking Holdings (BKNG.US)

- Cardinal Health (CAH.US)

- Duke Energy (DUK.US)

- Kraft Heinz (KHC.US)

USDNOK se obchoduje od přelomu roku v širším pásmu. V posledních dvou týdnech jsme se dočkali výrazných pohybů a pár dospěl až k horní limitě konsolidačního pásma. Jestřábí vzkaz Norges Bank by měl páru pomoci zůstat v pásmu. Zdroj: xStation5