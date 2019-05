Cena pohonných hmot roste. Řidičům se však blýská na lepší časy

V uplynulém týdnu jsme mohli pozorovat růst ceny benzínu, který pokořil hranici 33 korun za litr. Aktuálně se benzín prodává za průměrnou cenu 33,16 koruny za litr, což je nejvíce za letošní rok. Cena nafty v uplynulém týdnu taktéž zdražila a prodává se v průměru za 32,43 koruny za litr.



Růst cen na čerpacích stanicích budeme pozorovat i v následujícím týdnu. Na konci května se však zvyšování cen zastaví a přejde do stagnace. K tomuto vývoji napomůže klesající cena ropy na světových trzích. Ropa Brent se aktuálně pohybuje kolem úrovně 70 dolarů za barel. Na konci dubna se přitom obchodovala poblíž úrovně 75 dolarů za barel. Podobný vývoj zaznamenala i ropa WTI, jejíž cena se propadla pod úroveň 62 dolarů za barel.



Řidičům příliš nepomohlo zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou. Vyšší úrokové sazby by teoreticky měly vést k posilování kurzu koruny, a tudíž ke zlevnění dovozu. Koruna však i po zvýšení úrokových sazeb zůstává velmi slabá a její kurz se vůči dolaru pohybuje na úrovni 23 CZK/USD. To způsobuje, že dovoz ropných produktů do České republiky má tendenci zdražovat.



V Evropě došlo k zajímavé situaci, kdy nejméně 10 tankerů s milionem tun ropy nemůže najít svého kupce. Důvodem je poškození nákladů organickým chloridem. Standardní kupci, mezi něž patří společnosti Eni, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell či PKN, nechtějí kontaminovanou ropu převzít. Obávají se o poškození svých rafinérií. Problém kontaminované ropy se tak netýká pouze ropovodů, ale zasahuje i přepravu ropy pomocí tankerů.