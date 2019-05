Akcie Walt Disney letí vzhůru s Avengerem

Ještě začátkem dubna se akcie společnosti Walt Disney pohybovaly okolo úrovně 114 USD za akcii.

Potom se ale staly přelomové věci, například oznámení o streamovací službě a rekordní zájem o snímek Avengers Endgame. Ten vytvořil mimochodem divácký rekord i v Česku (a na Slovensku), kdy první víkend, včetně čtvrteční premiéry vidělo film přes 120 tisíc diváků.

Nejprve ale pozitivní zpráva o streamu, kterou společnost zveřejnila v polovině měsíce a která vynesla její hodnotu na kapitálových trzích na maximum. Zdrojem prudkého zájmu ze strany investorů bylo oznámení o spuštění vlastní streamovací služby, kterou brzy podpořily rekordní výdělky nového filmu ze série Marvelovských komiksů, například legendární Avengers. Poté, co společnost 12. dubna oznámila, že plánuje spuštění vlastní streamovací služby, posílily akcie během jednoho dne o 12 procent a dosáhly na hodnotu 130 USD za akcii. Mírné zisky byly připisovány i v dalších dnech.

Službu s názvem Disney Plus chtějí filmová studia nabídnout už v listopadu 2019 a měla by být téměř o polovinu levnější, než je konkurenční Netflix. Samozřejmě to souvisí i s užším výběrem, který má být zaměřený převážně na rodinné filmy a zábavné programy. Na druhé straně, koncern exkluzivně nabídne svoji vlastní tvorbu, kterou stáhne z nabídky konkurence.

Následně plánuje rozšířit služby také na evropský a asijský trh. Ambice firmy a pozitivní sentiment na trhu ještě více umocnila premiéra filmu Avengers Engame, která proběhla před pár dny. Údaje o tržbách překonaly všechna očekávání a snímek vydělal během prvního víkendu 1,2 miliardy USD. Pro představu, předchozí snímek ze série Avengers, Infinity War, vydělal “pouze“ 640 milionů USD.

Hodnota společnosti Walt Disney v reakci na tento úspěch posílila o 3,6 procenta těsně nad úroveň 140 USD za akcii, což představuje historicky nejvyšší číslo od chvíle, kdy vstoupila na burzu. Její tržní hodnota se vyšplhala na 245 miliard USD.

Ještě koncem listopadu 2018 se hodnota koncernu propadla na 100 USD za akcii, následně zamířila opět směrem nahoru a držela se v rozmezí 110 až 114 USD za akcii. Poté, co v březnu tohoto roku oznámila společnost převzetí zábavných aktivit 21 Century Fox za 71,3 miliardy USD, se spustila série dobrých zpráv, které dovedly ceny akcií k maximu.

Solidní jsou také hospodářské výsledky za první čtvrtletí tohoto roku. Tržby letos dosáhly 15,3 miliardy USD, což představuje oproti poslednímu čtvrtletí minulého roku nárůst o 6,9 procenta. Za stejné období vzrostl čistý zisk na 2,79 miliard USD.

Ačkoliv v posledních dnech hodnota akcií mírně oslabila, z dlouhodobého hlediska má (v případě, že se bude společnosti i nadále dařit) potenciál dalšího růstu. Vše bude záviset na tom, jak se podaří naplnit očekávaní ohledně Disney Plus.