Český růst v režii spotřeby

Jak už v podstatě pravidelně napovídají výsledky tuzemského maloobchodu, bude zřejmě spotřeba domácností v letošním roce hlavním motorem ekonomického růstu ČR. Tržby obchodníků rostly i v březnu docela svižným tempem (reálně +4,3 %), po očištění o vliv Velikonoc dokonce o necelých šest procent a znovu tak potvrdily, že chuť nakupovat Čechům rozhodně nechybí. Nálada spotřebitelů zůstává i nadále pozitivní, i když jejich optimismus neláme rekordy jako před rokem. Stále platí, že vysoká zaměstnanost spolu s rekordně nízkou nezaměstnaností dokážou vykompenzovat případný strach z budoucnosti, který by se jinak podepsal na chování spotřebitelů jako tomu bylo v nedávné minulosti. A zítřejší čísla z úřadů práce by navíc měla pozitivní vývoj na trhu práce znovu potvrdit. Míra nezaměstnanosti by se mohla dostat zpět pod úroveň tří procent (odhadujeme na 2,7 %) s tím, jak se rozjely sezónní práce v zemědělství, stavebnictví a v některých službách. Navíc i v průmyslu přetrvává navzdory zpomalení výroby nedostatek pracovníků, který zůstává i nadále hlavní překážkou pro expanzi tohoto odvětví. Proto lze i nadále počítat s tím, že volných pracovních míst je více než nezaměstnaných , respektive je jich třikrát více, pokud vezmeme v úvahu pouze ty nezaměstnané, kteří si práci hledají a jsou schopni či vůbec ochotni do ní vůbec nastoupit.Vyššími tržbami se mohou pochlubit obchodníci ve všech segmentech maloobchodu a na své si přicházejí internetové obchody, jejichž už tak dlouhý boom zdaleka ještě nekončí. Černý Petr naopak zůstává motoristickému segmentu, který se však už uvádí stranou od hlavních čísel maloobchodu. Expanze tam vrcholila zhruba před dvěma roky a od té doby zažívá tato část obchodu útlum. Ani nové registrace aut za první čtyři měsíce roku přitom nenaznačují, že by se situace už konečně začala zlepšovat. Nicméně ČR v tomto směru rozhodně není v rámci EU žádnou výjimkou, i když v některých evropských zemích je místy vidět, že by se trend prodejů nových aut mohl po nedávném pádu brzy stabilizovat. Na obrat, který by mohl znovu povzbudit tuzemský průmysl a především pak výrobu aut, to však zatím asi stačit nebude. A tak prozatím nezbývá než doufat, že očekávaný slabší příspěvek exportu k růstu ekonomiky pomůže překlenout právě expandující spotřeba domácností indikovaná silným maloobchodem.