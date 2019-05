TOP 09: Deficit státního rozpočtu musí být dodržen

Příští týden se sejde rozpočtový výbor Sněmovny, který bude mít na programu mj. i informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2019. Státní rozpočet hospodařil v uvedeném období letošního roku se schodkem ve výši 9,2 miliard korun, což je proti stejnému období roku 2018 výsledek horší o 25,5 miliard korun. Státní rozpočet na rok 2019 se schodkem ve výši 40 miliard korun byl schválen Sněmovnou 19. prosince 2018.



„Pokladní plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí letošního roku signalizuje vážné riziko, že nemusí být dodržena výše schváleného deficitu. Budeme navrhovat, aby se rozpočtový výbor a posléze Sněmovna zabývaly vázáním některých provozních výdajů tak, aby byl zákon bezpečně dodržen,“ řekl k jednání rozpočtového výboru Miroslav Kalousek, předseda poslaneckého klubu TOP 09.



Poslanecká sněmovna projedná ve třetím čtení návrh novely zákona o státním občanství, která by umožnila získat občanství dětem českých emigrantů, kterým ho komunisté před rokem 1989 vzali. Tento návrh iniciovala komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, které předsedá místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin.



„V současné době platí zákon, ze kterého byla vyškrtnuta možnost získání státního občanství pro děti bývalých občanů Československa, kteří občanství ztratili před rokem 1989. Je to věc pro naše krajany žijící v zahraničí velmi zásadní, protože rozdělila jejich rodiny. V nich jsou pak některé děti s českým občanstvím a některé bez něj. Není přeci normální, aby jedno dítě mělo práva občana České republiky a druhé ne, jen proto, že se narodilo jindy a jinde. Výrazně to pak komplikuje cestování, navštěvování některých škol nebo návrat do vlasti,“ říká předseda stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Tomáš Czernin.



„Našich krajanů bychom si měli vážit, ale často na ně zapomínáme jen proto, že žijí za hranicemi naší vlasti. Přitom pro nás dělají hodně, například šíří dobré jméno a povědomí o České republice nebo od nich proudí do země značné množství peněz. Věřím, že Poslanecká sněmovna napraví tuto letitou chybu a schválí novelu ve třetím čtení. Tím alespoň po několika letech projevíme vůči našim krajanům trochu úcty,“ dodává senátor Czernin.