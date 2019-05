Stavebnictví na vlně

Zatímco průmysl stagnoval, stavebnictví v březnu vykázalo další prudké zvýšení produkce (+11,6 %), a to díky pozitivnímu vývoji jak v pozemním, tak inženýrském stavitelství. Dokonce výrazně lepší výsledky zahlásila i bytová výstavba, která dlouhodobě zaostávala za poptávkou na trhu. Začalo se stavět o 62 % bytů více než loni v březnu, nicméně o tom, že jde o nový trend, je velmi předčasné hovořit. Může totiž jít jen o rozjezd několika málo větších projektů, který měsíční statistiky dokáže velmi snadno rozhodit.



Stavebnictví má za sebou poměrně silné čtvrtletí, nicméně mnohem podstatnější je, co jej čeká dále. Jak už naznačují nové zakázky, není výhled nijak špatný. A to jak pro pozemní stavitelství, tak především pro to inženýrské zaměřené především na výstavbu infrastruktury.





Stavebnictví, byť je velmi malým odvětvím v kontextu celého hospodářství, má šanci viditelně přispět k ekonomickému růstu ČR a alespoň částečně kompenzovat slabší výsledky průmyslu . Vyhlídky stavebnictví bude i nadále ovlivňovat ochota veřejného sektoru investovat, která může být časem s ohledem na negativní vývoj státního rozpočtu nepříliš jistá. Výhled stavebnictví však prozatím ponecháme jako velmi pozitivní.