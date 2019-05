Asijské indexy před zahájením jednání v USA klesají

Shrnutí:

Akciové trhy v Asii zůstávají před dnešním zahájením jednání ve Washingtonu pod tlakem

Čínský CPI v dubnu rostl, pomohly ceny potravin v čele s vepřovým masem

Šéf RBNZ Orr zatím neví, zda je zapotřebí ještě jedno snížení sazeb

Nízká očekávání

Přestože americké indexy zakončily seanci jen s mírnou ztrátou, Asie se před začátkem čínské-amerických jednání ve Washingtonu znovu výrazně červená.

Co se týče výsledkové sezóny, za zmínku rozhodně stojí zveřejnění výsledků Walt Disney. Společnost vykázala EPS 1.61 USD a mírně překonala konsenzus 1.58 USD. Celkové tržby dosahovaly 14.92 mld. USD, zatímco konsenzus čekal pouze 14.54 mld. Akcie společnosti v after-market hodinách rostly o 1 %.

Pokud jde o dění v Asii, podle posledních analytických komentářů jsou očekávání poměrně pesimistická. Šanghajský akciový index klesá o 1,3 % a Hang Seng dokonce o 1,7 %. Přes noc jsme se dočkali reportu Financial Times, podle kterého USA nezvýší cla na zboží, které je aktuálně v procesu přepravy a vyšší cla se mají týkat jen zboží, které z čínských přístavů vyjede v pátek. To by podle FT znamenalo, že by podle posledních informací z Bílého domu obě země měly mít k dispozici přibližně čtyři týdny před tím, než nová cla začnou doléhat na americké firmy a čínské spotřebitele.

Technicky je Hang Seng pod hranicí 50% retracementu posledního růstového trendu. Úspěšné prolomení by medvědům mohlo pomoci zaútočit na cenu 10 580b. Klíčová jsou nyní ale hlavně jednání mezi USA a Čínou Zdroj: xStation5

Ceny vepřového ženou ceny potravin výše

Čínská inflace v dubnu zrychlila z 2,3 % na 2,5 % a naplnila tak většinový konsenzus na trhu. Ceny potravin začínají výrazně zrychlovat, když rostou o 6,1% proti předchozím 4,1%. Důvodem takto silného růstu je vyšší růst cen vepřového, které meziročně rostou o 14,1 % a meziměsíčně pak o 1,6 %. Na vině je přitom zvýšený výskyt africké prasečí chřipky v Číně a okolních zemích, který přispěl ke snížení počtu prasat v zemi o více než 13 %.

Ceny vepřového pomohly ke zrychlení čínské inflace. Zdroj: Bloomberg

Z dalších zpráv

· Čínské nové úvěry v dubnu dosahovaly 1020 mld. CNY, což je pád z předchozích 1690 mld. Výsledek byl zároveň pod očekáváním, která se pohybovala na 1200 mld.

· Guvernér RBNZ Orr uvedl, že je zatím příliš brzy na to říci, zda bude zapotřebí další snížení úrokových sazeb. Uvedl přitom, že pokud by sazby zůstaly na 1.75 %, trh práce by zpomalil.

· Další jednání s Labouristy o brexitu podle Theresy Mayové vedla k názorovému sblížení obou stran. Jednání ale budou muset i nadále pokračovat.