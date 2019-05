Češi – národ, který miluje dluhopisy

Nízké úrokové sazby spolu s touhou lidí po vysokém výnosu vytváří živnou půdu pro korporátní dluhopisy. Lidé opojení ekonomickou konjunkturou z posledních let neváhají podstoupit i poměrně vysoké riziko pro vidinu vyšších výnosů. V loňském roce například bylo na českém trhu vydáno 34 nových dluhopisových emisí obchodovaných na burze, a to v celkovém objemu převyšujícím 31 miliard korun. Celkově se pak na pražské burze cenných papírů obchoduje více než 50 dluhopisových emisí. Je však třeba si uvědomit, že nikdo nezkoumá skutečnou kondici společností, které dluhopisy vydávají, ani jejich schopnost dostát svým závazkům. Dokonce ani Česká národní banka tyto náležitosti nezjišťuje.



Experti odhadují, že se na českém trhu vyskytují dluhopisy s potenciálním problémem při splácení v objemu až 20 miliard korun. Firmy jejíchž problémy se splácením jsou již známé, dluží celkem okolo půl miliardy korun. Odhaduje se, že až třetina vydaných neveřejných emisí může mít problémy se splácením.



Všechny tyto skutečnosti vytváří prostor pro podvodníky, kteří vydávají dluhopisy s lákavě vysokým výnosem, avšak již při vydání vědí, že splácet nikdy nebudou. Odhadovaný podíl takovýchto dluhopisů je cca 10%. Jak tedy poznat, zda se v případě, že společnost nabízí zajímavý výnos jedná o podvod?

Příklad podvodné emise

Ukázkovým příkladem podvodné emise je společnost Petlas CZ. Ta na podzim roku 2016 vydala 500 kusů dluhopisů v celkové hodnotě 12,5 milionu Kč s lákavým úrokem 9%. Ačkoliv si společnost chtěla půjčit takto vysokou částku, sama disponovala základním kapitálem ve výši 200 000 Kč. Dalším vodítkem k tomu, že se jedná o velmi pochybnou emisi, byla skutečnost, že společnost nezveřejnila jedinou účetní závěrku nebo výroční zprávu. A tím výčet pochybností nekončí.



Na portálu justice.cz se můžeme dočíst, že se společnost Petlas CZ zabývá pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Na stránkách společnosti však bylo uvedeno, že peníze získané z prodeje dluhopisů budou použity pro nákup jízdních elektrokol, které společnost plánuje pronajímat v turisticky zajímavých lokalitách.



Jak je to u nás?

Tento případ není bohužel jediným. Neznamená to však, že všechny dluhopisy nabízející zajímavý úrok jsou podvodné. Na našem portálu Dluhopisomat.cz je velmi oblíbená například společnost Super-čtyřkolky, která má dluhopis s ročním úrokem 9,1% a investoři do ní investovali již více než 24 miliónů korun během posledních 4 měsíců.



Společnost pravidelně zveřejňuje svou účetní závěrku a její obrat se v roce 2018 vyšplhal na 20,5 milionu korun. Na trhu fungují od roku 2008. Podobné znaky vykazují všechny společnosti jejichž dluhopisy jsou na našem portálu nabízeny. Všechny zveřejňují své účetní výkazy a působí na trhu více než pět let.

Dále jsme prověřili dluhopisy společnosti UH CAR, která se zaměřuje na automobilový průmysl. Na trhu figuruje již téměř 20 let a v současné době zaměstnává více než 45 zaměstnanců a externích pracovníků. V roce 2018 skončila společnost v zisku téměř 4 miliony korun a dosáhla obratu téměř 200 milionů korun. Tento dluhopis je pro investory atraktivní taktéž. Podívejte se na detail dluhopisu zde.

Češi si dluhopisy v posledních letech velmi oblíbili a nebojí se ani podstoupení vyššího rizika pod vidinou zajímavého výnosu. Je však třeba mít na mysli, že této situace umí náležitě využít také podvodníci. Právě proto je naším cílem klientům ukázat možnost investic do dluhopisů nabízejících velmi zajímavé zhodnocení a to, aniž by se museli obávat, že se jedná o podvod a společnost do které investují, své závazky zcela úmyslně nesplatí.