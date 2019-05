USA zavádí cla na čínské zboží

Donald Trump řekl, že čínská strana porušila dohodu v rámci vyjednávání o celní politice. Výsledkem je, že už zítra zvýší USA cla na čínské zboží z původních 10 % na 25 %. Bude se to týkat objemu zhruba 200 mld USD. Dá se čekat, že Čína zavede odvetná cla.



Vyjednávání pokračují a z tohoto pohledu se může toto zvýšení brát jako jeho součást a snaha přimět Čínu najít shodu co nejrychleji. Vyšší cla by měla americkou ekonomiku poškodit, když na americké straně by mělo dojít k růstu cen a poklesu vývozu do Číny. Celkový vliv je ale složité odhadnout, když podle řady amerických ekonomů a komentátorů půjde část vyšších cel na vrub dovozců (tedy amerických firem). Ty podle všeho mají na dovezené zboží z Číny relativně vysoké marže, které si mohou snížit.



Je otázka, jak bude vývoj pokračovat. Stále si myslím, že obě strany budou mít nakonec zájem se dohodnout. Ekonomický růst v Číně podle všeho v loňském roce výrazně zpomalil. Naopak v USA jsou příští rok volby a Trump před nimi nebude chtít zhoršení stavu americké ekonomiky.



Než ale dojde ke shodě, nejistota na trzích zůstane vyšší. A pravděpodobně zůstane vyšší i po nalezení dohody mezi USA a Čínou, protože Trump pak svou pozornost stočí nejspíš na EU a její celní politiku. Což bude působit ve směru slabší koruny i eura (respektive bude brzdit jejich pozvolné posilování, které čekáme).

Jiří Polanský, analytik České spořitelny