Ranní komentář: Podle Trumpa může za krach dohody Čína, dnes začnou další jednání mezi USA a Čínou

Obchodování na finančních trzích je aktuálně zcela v režii dalšího vývoje v oblasti americko-čínských obchodních vztahů a ani včerejšek nebyl výjimkou. Trhy si sice ve většině případů své pozice podržely, nálada na trzích ale zůstává nervózní. To potvrzuje i dnešní ráno, kdy indexy začaly mírně ztrácet po vyjádření amerického prezidenta, podle kterého to byla právě Čína, která může za krach jednání. Dnes se ve Washingtonu setkají američtí a čínští vyjednavači a výstup z jejich schůzky, která se protáhne až do pátku, bude pro finanční trhy klíčový.

Dnešní fundamenty: