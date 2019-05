Tentokrát je to jiné

Lidé zbožňovali dot-com firmy, dokud je to nepřešlo. Zbožňovali swapy úvěrového selhání, dokud neexplodovaly. Teď zbožňují firmy, co „propalují peníze“, napsal ve technologickém sloupku Bloombergu Eric Newcomer.

Z doby před finanční krizí roku 2008 se uchovala slavná hláška: „Až přestane hrát hudba, tak se z hlediska likvidity věci zkomplikují. Dokud se ale hraje, musíte vstát a tancovat. Pořád tancujeme.“ Prohlásil to tehdejší šéf Citigroup Chuck Prince, když necelý rok před kolapsem ekonomiky hovořil o levných soukromých akciových transakcích poháněných dluhem.

Do roku 2010 byl předvolán před výbor americké Kongresu, aby se vyjádřil jasněji. Ředitelem už tehdy nebyl. Jeho život by byl jednodušší, kdyby prostě mlčel.

Jedna interpretace Princeovy poznámky je taková, že firmy mají silný zájem hrát podle takových pravidel, kterými by ovládaly situaci. Představte si, že jste banka a vaše konkurence rozdává levné půjčky. Levné půjčky potom budete muset rozdávat sami, nebo ztratíte podíl na trhu. Dlouhodobá rizika Vám sice mohou dělat starosti, jenomže tou dobou už byste mohli být bez práce.

Je tu určitá paralela se situací, ve které se před primární veřejnou nabídkou akcií nachází Uber Technologies. Uber se narodil v éře levných peněz, kdy byl kapitál nesmyslně levný. I jenom držet hotovost tehdy něco stálo. Investoři byli šťastní za společnosti, které v honbě za růstem pálily finanční prostředky. Uber rád vyhověl a během tří let započítal provozní ztráty za více než 10 miliard dolarů. Kdyby existovala samostatná kategorie propalování peněz jiných lidí, byl by jednou z nejlepších firem světa.

Není v tom ale sám. Menší soupeř Lyft prodělal loni skoro 1 miliardu dolarů, drží se ale nad hodnotou private market value (PMV), což je hodnota společnosti v případě, že by byla každá z jejích částí nezávislou, veřejně obchodovanou entitou.

Tesla byla profitabilní celé čtvrtletí, pak se vrátila ke svému stylu prodělávání peněz. Výrobce elektrických vozů nejnověji uvedl, že v posledním čtvrtletí generoval očištěnou ztrátu 494 milionu USD a že bude možná chtít získat další kapitál.

Nejsou to jenom automotive firmy, které se navzdory silnému utrácení staví na piedestal. Záporný free cash flow společnosti Netflix loni dosáhl na částku skoro 3 miliard USD a letos je na cestě k tomu udělat to samé. Když Walt Disney oznámil, že bude kanibalizovat příjem z licencí, aby podpořil streamovací službu (kde je cenovka jenom 7 USD na měsíc), vyletěla akcie na historické maximum.

Firmy tancují, jak píská konkurence, a staromódnější firmy to staví do ohavené pozice. „Jsou firmy, které jsou šťastné, že mohou vyhazovat peníze bez sebemenší naděje, že to bude efektivní. Myslím si, že to je šílené,“ říká podle Bloombergu Matt Maloney, generální ředitel společnosti GrubHub.

Samozřejmě, že kdyby bylo tak jednoduché oddělit plýtvače peněz od podnikatelských vizionářů, nemusel by trh vůbec existovat. Třeba Uber cílí v IPO na valuaci až 90 miliard USD.

Svět se ale mění, a jestliže trh dosud oceňoval růstové akcie nad tradičními hodnotovými investice, i to se jednoho dne změní, píše také Newcomer.

