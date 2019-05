Řidiči Uberu v Británii a USA dva dny před IPO stávkují za vyšší platy

Řidiči alternativní taxislužby Uber v Británii a USA zahájili jednodenní stávku na protest proti špatným platům a pracovním podmínkám. Transatlantická stávka se má vedle čtyř velkých měst v Británii uskutečnit také v řadě měst ve Spojených státech. Řidiči svůj protest načasovali dva dny před vstupem společnosti na akciovou burzu, od něhož si firma slibuje získat až devět miliard dolarů (207 miliard Kč). Tržní hodnota firmy by měla dosáhnout 90 miliard.



Z aplikace Uberu se dnes na dobu od 7:00 do 16:00 londýnského času (8:00 až 17:00 SELČ) odhlásili řidiči v Londýně, Birminghamu, Nottinghamu a Glasgowě, později se k nim připojí kolegové z New Yorku, Los Angeles, San Franciska, Chicaga a několika dalších velkých měst v USA.





Uber má po celém světě na tři miliony řidičů a zatím není jasné, zda stávka bude mít na jeho služby zásadní dopad, jakkoli organizátoři získali širokou publicitu.Výkonný ředitel Dara Khosrowshahi, který byl do funkce najat, aby po sérii skandálů zlepšil image firmy a řídil burzovní debut, slíbil, že Uber bude s řidiči jednat lépe. Uber už například změnil politiku a řidičům umožnil brát si spropitné.Britský svaz soukromých zaměstnanců (IWGB) poukazuje na to, že od chvíle, kdy Uber v roce 2012 začal v Británii podnikat, se podmínky v osobní taxislužbě soustavně zhoršují. Řada řidičů je nyní nucena pracovat více než 60 hodin týdně, aby se uživila. Podle jeho analýzy si řidiči Uberu v Británii vydělají v průměru pět liber na hodinu (150 Kč ), zatímco zákonné minimum pro osoby nad 25 let je 8,21 libry . Svaz požaduje zvýšení hodinových příjmů o dvě libry a snížení provize, kterou řidič Uberu platí, z 23 na 15 procent.Řidiči jsou nezávislí dodavatelé, kteří musí své automobily udržovat na vlastní náklady. Uber poznamenal, že podle studie, k jejímž autorům se řadí jeho současní i minulí zaměstnanci, řidiči ve Spojených státech si vydělají 21 dolarů hrubého na hodinu. Podle kalkulací levicově orientovaného střediska Economic Policy Institute (EPI) si řidič po odečtení všech nákladů vydělá 9,21 dolaru na hodinu. Obdobný materiál, který s pomocí řidičů Uberu vytvořila Oxfordská univerzita, uvádí hrubý příjem v Británii 11 liber na hodinu.