Podíl aut kategorie SUV se v posledních pěti letech zdvojnásobil

Podíl sportovně užitkových vozů označovaných SUV na českém trhu se za posledních pět let zdvojnásobil. V současnosti tvoří 31 procent prodejů osobních aut, a jsou tak nejoblíbenější kategorií. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.



Základ kategorie vozidel SUV položila před 25 lety Toyota svým modelem RAV4, který znamenal posun od terénních vozidel k univerzálním a komfortnějším vozům určeným převážně na silnice. V současnosti je na trhu pátá generace RAV4, která mimo jiné nabízí hybridní pohon a zpětné zrcátko s kamerou. Dalším významným představitelem skupiny SUV se stalo Audi A6 Allroad, které vzniklo v roce 1998 přidáním terénních prvků k běžnému kombi. V nabídce SUV a městských crossoverů je v současnosti okolo 100 modelů.





Nejvíce se podle Petra Knapa z EY prodávají menší SUV/crossovery, jako jsou Peugeot 2008, Škoda Karoq, Ranault Captur a Dacia Duster. "Je to celosvětový trend, ceny jsou zcela konkurenceschopné nižší střední třídě a nabídka je velká a rostoucí. Zřejmě i pocit bezpečí, vizuálně větší prostor a jednodušší nastupování do vyššího vozu hraje svou roli. Každý si tam něco najde a spotřeba zas o tolik horší není," řekl ČTK Oblíbenost SUV podle mluvčí českého zastoupení Toyoty Jitky Jechové souvisí s možnostmi využití do města či do přírody, velkým prostorem, bezpečností, vyšším posezem za volantem a v některých případech i pohonem 4x4. Spotřeba SUV se příliš neliší od běžných osobních aut, uvedla. "Díky vylepšenému hybridnímu pohonu je u 4. generace RAV4 reálná spotřeba pět až šest litrů benzínu na 100 kilometrů," dodala.Druhou nejoblíbenější kategorií po SUV jsou vozy nižší střední třídy s podílem téměř 20 procent a malé vozy se 17 procenty.