Krvavé úterý na Wall Street - obchodní válka na obzoru?

Americké akciové trhy se dnes výrazně propadly. Hlavní indexy odepsaly více než 2 % kvůli obavám z obchodní války mezi USA a Čínou. Vše spustil Donald Trump, když pohrozil Číně výrazným navýšením vývozních cel na zboží putující do USA. Paradoxem je, že právě Trump ujišťoval trhy poslední 3 měsíce, že jednání s Čínou jsou na velmi dobré cestě. Situace je o to pikantnější, že načasování tohoto opatření je jen několik dní před finálním jednáním obou stran, které se má uskutečnit na konci tohoto týdne. Na trhy se tedy vrátila nejistota z konce minulého roku. Další vývoj bude záležet hlavně na politicích a je proto jen těžko předvídatelný. Nechá si to Čína líbit? Jedná se pouze o taktiku amerického prezidenta? To jsou otázky, které trápí aktuálně nejednoho investora.

Propadu dnes nebyl ušetřen žádný z hlavních sektorů. Nejvíce propadl technologický (Apple -2,7 %, Nvidia -3,8 %, AMD -2,8 %, Facebook -2,1 %) a zdravotní sektor (Mylan -23,8 %, Abbvie -1,7 %, Pfizer -2 %). Výrazný propad akcií předního výrobce generik - společnosti Mylan byl způsoben horšími výsledky hospodaření za první čtvrtletí. Naopak akcie společnosti Ferrari dnes i přes negativní sentiment dokázaly po velmi dobrých výsledcích posílit o 4,1 %.