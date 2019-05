Česku hrozí ničivé sucho. Na jižní Moravě už pěstují palmy

Česku hrozí ničivé sucho. Situace v létě má být ještě horší než loni. Vláda se rozhodla proti suchu bojovat a zajistit dostatek pitné vody. Podle odborníků je zasaženo extrémním suchem až třicet procent republiky. Koalice připravila několik opatření, jak lidem během suchého období zajistit přístup k pitné vodě.

Mezi obce, které v posledních letech marně bojují se suchem, patří třeba Přibice na jihu Moravy. V létě tam nepršelo několik měsíců. Studny jsou vyschlé a místní zahrádkáři začali pěstovat tropické plodiny. Vidět můžete třeba kaktusy v předzahrádce, palmy na návsi a datle na zahradě.

Studny jsou už teď bez vody. Zahrádkáři mohou zapínat čerpadla jen půl hodiny denně než klesne hladina. V řece už klesla hladina na úroveň léta a zahrádkáři si přivážejí pod okapy všechno, do čeho se dá zachytit voda - nádrže různých velikostí a dokonce i staré vany. Dešťová voda je teď jediná naděje na úrodu.

"Řešení tématu vody je to nejdůležitější, co máme na stole," tvrdí premiér Andrej Babiš. Podle vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu je dnes situace podstatně horší než v minulém roce. Extrémní sucho postihuje až třicet procent území. Nepomohly ani nedávné deště.

Vláda by v následujících deseti letech do boje proti suchu chtěla investovat třicet až padesát miliard korun. "Je tu vybráno 49 lokalit, kde počítáme, že se bude shromažďovat voda do vodárenské a přehradní nádrže, z nich je 26 pro vodárenské účely a 23 pro zavlažování," sdělil ministr zemědělství Miroslav Toman.