Provozní zisk výrobce luxusních vozů Ferrari překonal odhady

Italský výrobce luxusních sportovních automobilů Ferrari v prvním čtvrtletí překonal odhady analytiků. Jeho upravený provozní zisk (EBITDA) stoupl o 14 procent na 311 milionů eur (osm miliard Kč). Analytici v anketě agentury Reuters v průměru odhadovali zisk jen 284 milionů eur. Firma podle svého dnešního sdělení těžila především z dobrého odbytu modelu Portofino.



Ferrari potvrdila celoroční prognózu a její akcie po zveřejnění výsledků přidávaly na milánské burze 5,7 procenta. Firma by brzy mohla celoroční finanční odhad zvýšit, podle analytiků společnosti Morgan Stanley je ten současný "extrémně konzervativní".



Čisté tržby vzrostly o 13 procent na 940 milionů eur. I ony překonaly odhady, které počítaly s 864 miliony eur. Firma zvýšila dodávky na trh ve všech regionech, v Číně o 79 procent a v USA o 27 procent.





Ferrari v současnosti očekává, že upravený provozní zisk (EBITDA) letos vzroste o deset procent do rozmezí 1,2 až 1,25 miliardy eur . Tržby by měly stoupnout o tři procenta na 3,5 miliardy eur Společnost Ferrari se na počátku roku 2016 oddělila od automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA). S akciemi Ferrari se nyní obchoduje na burzách v Miláně a New Yorku