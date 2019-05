Citi: US tarify na čínské zboží zaplatí především samotní Američané

Podle analytiků americké banky Citigroup by zavedení 25procentních dovozních tarifů na v podstatě veškeré čínské zboží odnesli především samotní Američané, protože by se toto zboží pro ně zdražilo. Zdražení by mohlo přispět k růstu inflace v zemi.Až doposud bylo tarifů ušetřeno až 40% veškerých čínských dovozů do USA. Navíc stávající tarify se týkaly především zboží kapitálové povahy, ale nyní jsou v ohrožení položky spadající také do kategorií spotřebních jako jsou oblečení, nábytek a další.Analytici také odhadují, že implementace širších tarifů by mohla zabrat vzhledem k očekávanému rozsahu až několik měsíců.