Video: Sedláček: Prokletí demokracie je, že lidí, kterým na volbách záleží, je menšina

Do ekonomie začlenil pojmy dobro a zlo a etablovaní ekonomové koukali. Když za ni dostal zahraniční knižní cenu, koukali podruhé. A když dnes míchá ekonomii, filozofii, religionistiku či psychologii, už je to normální. Přednáší po celém světě. Ekonom Tomáš Sedláček je hostem Barbory Tachecí v pořadu Osobnost Plus. Článek + audio: https://rozhl.as/3uz



<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/5z3/dPtYMQZg-tomas-sedlacek-prokleti-demokracie-je-ze-lidi-kterym-na-volba.jpg" />

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus