Porsche dostalo kvůli dieselům pokutu 535 milionů euro

Německá automobilka Porsche musí kvůli dieselovém skandálu zaplatit pokutu 535 milionů eur (13,8 miliardy Kč ). Částku jí vyměřilo státní zastupitelství ve Stuttgartu. Pokutu, kterou je potřeba zaplatit do šesti týdnů, automobilka přijala. Skandál s manipulacemi při měření emisí, na který se přišlo v roce 2015, tak má dozvuky ještě dnes.Prokuratura firmě Porsche vyčetla, že zanedbala kontrolní povinnosti, což vedlo k tomu, že její vozy s dieselovým motorem z produkce společnosti Audi nesplňovaly emisní nařízení. Audi už loni muselo zaplatit pokutu 800 milionů eur (20,6 miliardy Kč ).Porsche se dnes stalo další z dceřiných společností koncernu Volkswagen , které skandál finančně pocítí. Do skandálu byla zapojena i česká automobilka Škoda. Celému koncernu, který prodal zhruba devět milionů aut s nelegálně upraveným softwarem, loni německá prokuratura vyměřila pokutu jednu miliardu eur (téměř 25,7 miliardy Kč ). Volkswagen tehdy uvedl, že pokutu přijímá, a přiznává se tak ke své zodpovědnosti.Celkem koncern Volkswagen v souvislosti se skandálem zaplatil už kolem 29 miliard eur (746 miliard Kč ). Velká část z toho připadá na Spojené státy, kde na rozdíl od Evropy odškodňoval i jednotlivé zákazníky. Ani ve spolkové republice se tomu ale nakonec možná nevyhne. O žalobě více než 300.000 zákazníků by měl letos rozhodovat soud.Před soudem navíc možná stanou i vrcholoví manažeři automobilek včetně někdejšího šéfa koncernu Martina Winterkorna. Ten je obžalován z těžkého podvodu, za což mu hrozí šest měsíců až deset let odnětí svobody.