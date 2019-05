EK mírně snížila odhad letošního růstu ekonomiky EU i eurozóny

Evropská komise (EK) dnes mírně snížila odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny i celé Evropské unie. V EU by se měl hrubý domácí produkt (HDP) podle nové prognózy zvýšit o 1,4 procenta a v eurozóně o 1,2 procenta. Oba odhady jsou tak o 0,1 procentního bodu nižší než v únorové prognóze komise.



Hospodářský růst by měl navíc výrazně zpomalit ve srovnání s loňskem, kdy se HDP v unii zvýšil o dvě procenta a v zemích eurozóny o 1,9 procenta. Na hospodářské vyhlídky Evropy má podle komise negativní vliv zpomalování růstu světové ekonomiky. Na příští rok ale komise předpokládá zrychlení hospodářského růstu v EU na 1,6 procenta a v eurozóně na 1,5 procenta.





"Evropská ekonomika prokazuje odolnost vůči méně příznivému vnějšímu prostředí," uvedl místopředseda komise Valdis Dombrovskis. "Hospodářský růst by měl pokračovat ve všech členských státech EU a v příštím roce zrychlit za podpory silné domácí poptávky, stabilního růstu zaměstnanosti a nízkých finančních nákladů," dodal.Dombrovskis ale zároveň poukázal na přetrvávající rizika, včetně možné eskalace sporů v mezinárodním obchodě a útlumu v rozvíjejících se ekonomikách, zejména v Číně. Mezi rizika v Evropě řadí komise například hrozbu odchodu Británie z EU bez dohody či nebezpečí vzestupu politické nejistoty.Míra nezaměstnanosti v eurozóně by podle komise letos měla klesnout na 7,7 procenta a v příštím roce na 7,3 procenta. Inflace v eurozóně by letos i příští rok měla činit 1,4 procenta.Komise rovněž předpokládá, že poměr vládního dluhu k HDP se bude v letošním a příštím roce ve většině členských zemí EU snižovat. V celé EU by měl tento podíl klesnout z loňských 81,5 procenta na 80,2 procenta v letošním a na 78,8 procenta v příštím roce.