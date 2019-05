Komplexní logistika je sofistikovaná stavebnice

Nabídnout a zajistit úspěšně komplexní službu v logistice (full-service) vyžaduje úzkou spolupráci nejen provozních specialistů, ale také obchodních manažerů v jednotlivých produktech. A samozřejmě sledování trendů. Vývoj v této oblasti je ve velké míře ovlivněn dvěma hlavními faktory a záleží velmi na každém subjektu, jaký faktor převáží, a co je nakonec při vyhodnocení rozsahu spolupráce rozhodující.

První, pozitivní pro firmy, které full-service zajišťují, je jasné určení odpovědnosti za toky zboží a procesy. Pokud řeší logistiku řada na sebe navazujících dodavatelů nebo je část procesu řešena vlastními silami firmy, je za každou část řetězce odpovědná jiná firma, což přináší do firemní logistiky nutnost řešit a smluvně ošetřit více dodavatelů, a to s přesným vymezením služeb. Když je tedy odpovědnost za zásadní část logistiky přenesena na jednoho dodavatele, je vše jednodušší a dá se tak i předejít některým chybám jak časovým, tak technologickým, a pokud nastanou, operativně je řešit. Full-service zjednodušuje datové toky, dělá je průhlednější a stabilnější.

Druhý faktor je opatrnost firem, které uvažují nad tím, zda je dobré a bezpečné vázat se pouze na jednoho dodavatele. Tuto pochybnost je třeba chápat a připravit zákazníkům nabídku tak, aby si mohli vybrat produkt, který skutečně chtějí a potřebují zajistit. A je důležité chápat full-service právě v tomto smyslu.

Výrobce nebo distributor se může ocitnout v situaci, kdy již neudrží krok s potřebnou legislativou, nemá dostatek personálu, či dostatečné investiční prostředky pro pořízení nových technologií. Logistický provider díky širokému portfoliu zákazníků může nabídnout značné zkušenosti, dokáže využít synergií, a zajistit ve svém zájmu nejnovější technologie, vyškolené profesionály a samozřejmě legislativní podmínky, které jsou v rámci logistického řetězce a různých komodit potřebné.

Každý segment, respektive každá firma může využívat jiné služby, anebo jejich skladbu.

Pro výrobní firmu zajišťuje Geis například vedení skladu dílů a zásobování výrobních linek just-in-time, odběr hotových výrobků, jejich naskladnění, dodávka obalového materiálu, respektive obalového řešení a jeho realizace, vychystání a distribuce zásilek podle objednávek jejích zákazníků, nebo třeba jen outsourcing skladu hotových výrobků. Distribuční firma může chtít outsourcing skladu i napojení na distribuční sítě operátora a zajištění dopravy koncovým zákazníkům. Prodejní subjekty, hlavně z oblasti DIY, využívají značnou část logistického řetězce skupiny včetně cross-dockového řešení přepravy zboží. Kombinací služeb je opravdu velké množství.

To, co nejvíce odpovídá představě o zajištění full-service, a také přispívá ke značným inovacím v logistice, je spolupráce skupiny Geis s klienty v oblasti e-commerce, kdy logistický operátor například zajišťuje letecký nebo námořní import, celní služby, uskladnění, všechny skladové operace, služby s přidanou hodnotou včetně dodávky obalových materiálů a zajištění speciálního balení, vychystávání objednávek, následnou dopravu a distribuci zásilek (balíková, paletová i celovozová přeprava, a to jak v oblasti B2B, tak B2C), a reverzní logistiku, tedy svoz, uskladnění a požadované operace s vráceným zbožím a obaly.

Menší zákazníci požadují zajistit pouze část řetězce, a největší zájem je o využívání multi-user skladů s veškerým zajištěním a manipulacemi a následnou distribuci nebo přepravu zboží.

V souvislosti s nabídkou je třeba zmínit i práci obchodního týmu, protože nabídnout takovou komplexní službu vyžaduje úzkou spolupráci provozních specialistů a obchodních manažerů, kteří musí být schopni připravit řešení na míru tak, aby mělo dlouhodobou perspektivu a vyhovovalo oběma stranám.

Navíc je třeba brát v úvahu prudký rozvoj odvětví. Logistika už velmi dlouho není jen selský rozum a kupecké počty. Globalizace, automatizace, robotizace, Logistika 4.0 – to je svět založený na stálých technických inovacích, propojování složitých informačních systémů a toku obrovského množství dat, která je třeba umět nejen zabezpečit, ale také optimálně využít ve všech procesech. IT oddělení skupiny Geis je velmi rozsáhlé a průběžně pracuje na rozvoji i zásadních inovacích ve všech oblastech, ať se to týká dopravních nebo skladových řešení, či optimalizací získávání a využití dat, či datové propojení se zákazníkem i jeho dodavateli.