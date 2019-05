Nástup jara podpořil prodej nepotravinářského zboží (Analýzy makroindikátorů)

V březnu se dařilo především maloobchodníkům s nepotravinářským zbožím, zatímco tržby za potraviny kvůli přesunutí velikonočních svátků na duben zaznamenaly pokles. Celkově ale bylo první čtvrtletí pro maloobchodní prodejce příznivé a spotřeba domácností zůstává hlavním tahounem ekonomického růstu.

Maloobchodní prodejci zvýšili v březnu své tržby o 4,3 % meziročně, očistíme-li však tento růst o fakt, že se Velikonoce přesunuly z loňského března na duben, vzrostly tržby o solidních 5,9 %. V meziměsíčním vyjádření sezónně očištěné maloobchodní tržby přidaly 0,6 %.

V březnu se dařilo obchodníkům s nepotravinářským zbožím, naopak tržby za potraviny meziměsíčně poklesly. To by se mělo změnit v následujícím měsíci, kdy si v průběhu velikonočních svátků lidé dopřávají lepší potraviny ve větším množství. Naopak v březnu spotřebitelé v porovnání s minulým rokem kupovali více přes internet, hitem bylo zboží spojené s příchodem jara, sportovní zboží či nové oblečení a obuv. Zkrátka nepřišli ani prodejci zařízení domácností a zahrady.

Celkově si v prvním čtvrtletí prodejci v maloobchodě polepšili (po sezónním očištění) o 5,3 % oproti Q1 2018. Ukazuje to na fakt, že domácnosti neopustila chuť utrácet. To se projeví v soukromé spotřebě, která byla v prvním čtvrtletí pravděpodobně hlavním tahounem ekonomického růstu. Podporuje ji nízká nezaměstnanost spojená se solidním růstem mezd i fiskální politika vlády, která zvyšuje kupní sílu penzistů. Přesto ale čekáme, že dynamika maloobchodních tržeb bude zpomalovat. Nálada domácností postupně klesá s tím, jak snižují svá očekávání do budoucna. Ty si pak vytváří si opatrnostní úspory. Celkově by letos dynamika maloobchodních tržeb měla zpomalit na 3,5 %.