RBA ponechala sazby beze změny, indexy opět rostou

Americké akcie jsou na tom stále velmi dobře, což dokázaly včerejším comebackem z výrazných ztrát. Australskému dolaru dnes ráno pomohlo zasedání centrální banky a ponechání sazeb beze změny. Ropa WTI včera umazal část ztrát a vrátila se nad 62 dolarů za barel.

Forex

Začátek nového týdne probíhá na devizových trzích v klidnějším tempu a na zajímavější pohyby si budeme muset počkat do dalších dní, kdy nás čekají zajímavější fundamenty, které by mohly rozvlnit trhy. Dnes dopoledne pokračuje v oslabení americký dolar, což vyhovuje například euru, které již zpevnilo nad úroveň 1.12. Po včerejší mírné korekci dnes také opět roste na páru GBPUSD britská libra. Z pohledu fundamentu již dnes ráno ovlivnilo obchodování na australském dolaru zasedání australské centrální banky (RBA). Ta rozhodla o ponechání úrokových sazeb beze změny a zmírnila tak obavy ze snížení úrokových sazeb kvůli velmi nízké inflaci. Analytici a trhy očekávali, že banka přistoupí ke snížení sazeb o 25 bazických bodů na úroveň 1,25%, tudíž australský dolar reagoval na rozhodnutí banky posílením. Rušno bylo také spíše na emerging markets měnách, kde v reakci na rostoucí obchodní napětí mezi USA a Čínou oslaboval čínský juan. Výrazné ztráty si opět připisuje turecká lira a to kvůli rostoucí politické nejistotě v zemi. Volební komise v zemi totiž zrušila výsledky voleb v Istanbulu, kde podle nepotvrzených výsledků vyhrávala opozice nad Erdoganovou stranou.

Akcie a Komodity

Akciovým indexům se včera podařil pozoruhodný comeback poté, co trhy dostala pod tlak zpráva o zvýšení cel ze strany USA na některé čínské dovozy. Čínský viceprezident Liu He by se měl přidat k delegaci, která tento týden podle všeho nakonec vyrazí do Spojených států potencionálně dotáhnout obchodní dohodu do konce. Zpráva pomohla indexům odrazit se od nižších úrovní a ty tak stále udržují pozoruhodný býčí trend, do kterého naskakuje stále více investorů. Novinky kolem obchodních válek budou stále klíčové pro vývoj na akciových trzích, mimo jiné se přidají i výsledky některých společností.

Na komoditním trhu se stejně jako akciovým indexům podařilo zkorigovat ranní ztráty a ropa WTI se vrátila nad 62 dolarů za barel.

Dnešní fundamenty

V 11:00 ekonomické projekce EU. V 16:00 Ivey PMI v Kanadě.

Trh dne

Kanadský dolar od včerejší odpoledne na páru USDCAD posiluje a dnes ho čeká zveřejnění zajímavého Ivey PMI. Včerejší a dnešní prodejní aktivita zanechala stopy pro spekulaci na opětovný pokles trhu na úrovních vyznačených v grafu.