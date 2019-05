Nákupy spotřebitelů nepolevily ani v březnu (7.5.2019)

Obchodníci mají za sebou další měsíc, kdy jim svižně rostly tržby. V meziročním srovnání vydělali reálně o 4,3 % více, po zohlednění vlivu Velikonoc odhaduje statistický úřad nárůst jejich tržeb dokonce na necelých šest procent.

Rostoucí mzdy a nízká nezaměstnanost podporující pozitivní očekávání nakupujících boří zábrany utrácet. Spotřeba domácností tak může v letošním roce podporovat ekonomický růst a kompenzovat negativní dopad evropského zpomalení.



Jako už tradičně největší nárůst zaznamenaly internetové obchody, kterým se tržby tentokrát zvýšily o 22,1 %. Je vidět, že trend přesunu nakupování od kamenných obchodů směrem k e-shopům zdaleka nekončí a vzhledem k rozšiřujícímu se spektru nabídky má před sebou velmi dobrou perspektivu. Zvlášť pokud bude virtuální nabídka expandovat do segmentů, jako jsou potraviny, hobby zboží a motorismus.



Z pohledu toho, co lidé nakupují, se opět těšilo zvýšenému zájmu zboží pro volný čas, oblečení a elektronika. Vlastně ani to není překvapením v době rostoucí kupní síly obyvatel a přitom jen velmi malých obav z budoucnosti.



Na dnešních výsledcích je rovněž zajímavý vývoj cen v obchodech, které se v průměru zvýšily meziročně jen o 0,8 %. Je tedy evidentní, že ani navzdory silné poptávce se obchody neuchýlily k plošnému zdražování a že konkurenční boj – mj. mezi kamennými a virtuálními obchody – funguje i nadále jako spolehlivá překážka zdražování.



Silný růst maloobchodních tržeb můžeme díky pozitivnímu vývoji na trhu práce očekávat i v dalších měsících, navíc bez výraznějších inflačních tlaků. Ty se totiž realizují především v oblasti bydlení a některých služeb reagujících na růst mzdových nákladů.



Jen pro úplnost tržby maloobchodu včetně motoristického segmentu se v březnu zvýšily jen o 2,7 %. Na vině je nepřekvapivě nižší poptávka po osobních automobilech, která byla patrná i v dubnu. V tomto směru asi obrat k lepšímu v brzké době rozhodně očekávat nemůžeme.