Ranní GBP/USD - Úterý 7.5.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.



Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

Proti pátku byla pondělní obchodní seance pouhou korekcí mezi dvěmi silnějšími rezistentními zónami.

GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1

Na dnešní den nejsou v kalendáři pro GBP, ani pro USD fundamenty s extra vysokou prioritou. V 9:30 vyjde Halifaxův cenový index domů. V 10:00 a 18:30 promluví členové Bank of England. Zrovna tak ve 13 hodin promluví člen FEDu. Dle mého odhadu by tedy dnes neměly nijak zvlášť fundamenty promlouvat do cenového vývoje mezi GBP a USD. Spíše mohou ještě doznívat páteční dozvuky oslabujícího USD. Proto ponechávám nastavení cenových zón i se žlutou střední zónou beze změny.

UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.