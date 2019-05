Rozbřesk: Maloobchod potvrdil ochotu domácností utrácet

Dnešní maloobchod ukázal na slušnou ochotu utrácet. Maloobchodní tržby bez motorových vozidel vzrostly v březnu meziročně o 4,3 % a mírně podstřelily odhad 4,5 %. Tržby včetně prodejů aut vzrostly o 2,7 % a odhady naopak výrazně přestřelily.

České domácnosti těží z velice příznivé situace na trhu práce - nezaměstnanost v posledních měsících spadla dokonce pod 2 % a mzdy i proto stále rostou skoro o 7 %. Nepřidává se sice všem a všude, ale v průměru vyplácených peněz výrazně přibývá stejně jako zaměstnanců, kterých nikdy v historii nepracovalo tolik. Jak už to ale bývá, co jedněm pomáhá, druhým způsobuje vrásky na čele.

Nedostatek pracovníků je podle průzkumů ČNB objektivně největší brzdou dalšího rozvoje podnikání. V takové chvíli zní trochu podezřele návrhy na zkrácení pracovního týdne ze čtyřiceti hodin o dvě až tři hodiny. Je sice pravda, že zaměstnání s převahou duševní činnosti možná přirozeně po kratší pracovní době volá. Ukazuje se totiž, že takové činnosti dokáží lidé efektivně vykonávat okolo 4 hodin denně. Zkrácení pracovní doby pak může teoreticky zvýšit produktivitu pracovníků. To ovšem nebude platit o většině povolání s převahou manuálních činností, kde stále platí jednoduché pravidlo “čím déle pracuješ, tím více uděláš”. Takových pracovníků je v Česku lehce přes dva miliony (především v průmyslu a stavebnictví). Pokud by se měl pracovní týden zkrátit o dvě hodiny a firmy se se stávajícími pracovníky nedohodly na přesčasech, bude na trhu práce chybět okolo 100 tisíc pracovníků. To by ve chvíli, kdy na úřadech práce již dnes evidujeme skoro 340 tisíc neobsazených pracovních míst, nebylo pro podniky nic příjemného.



Je sice pravda, že čeští zaměstnanci pracují v průměru déle než na Západě. To ale platí zejména kvůli častokrát vyššímu zastoupení zkrácených pracovních úvazků v zemích jako je Německo. Pokud srovnáváme jen plné úvazky, rozdíly nejsou tak výrazné. Rozhodně ne tak dramatické jako u mezd, které jsou při porovnání s Německem stále zhruba třetinové, což vadí řadě zaměstnancům bezesporu o poznání více.



TRHY

CZK a dluhopisy

Zmírnění akciových výprodejů středoevropské měny stabilizovalo. Rostoucí obchodní napětí mezi Čínou a USA je ale pro celý region spíše hrozbou, stejně tak jako pokračující tlak na turecké liře. Na druhou stranu domácí čísla, která dnes startují maloobchodem, by neměla dopadnout úplně zle a pravděpodobně vylepší náš nowcastový odhad růstu pro první kvartál.



Zahraniční forex

Ačkoliv se akciové trhy díky obchodní válce mezi USA a Čínou nenudí, tak na hlavním devizovém trhu vládne klídek a pohoda. Kurz eurodolaru se stále nachází v těsné blízkosti hranice 1,12 a těžko jej něco vyvede z míry. Nepovede se to zřejmě ani německým továrním zakázkám, které sice v březnu vzrostly ovšem jen zcela nepatrně, vezme-li v úvahu drastický propad za leden a únor.



Jestliže na hlavních trzích je vcelku klid tak za zmínku stojí emerging markets. Jednak se s ohledem na rostoucí obchodní napětí mezi USA a Čínou logicky nedaří čínskému juanu a jednak je pod velkým tlakem turecká lira. Volební komise v Turecku totiž zrušila výsledky munucipálních voleb v Istanbulu, ve kterých podle dosud nepotvrzených výsledků nad Erdoganovou stranou vyhrála opozice. Ta se prozatím radí, co podnikne dále, avšak politické riziko v Turecku zjevně pořád roste, což pro liru není dobré a ta stále rychle ztrácí. Samozřejmě, že depreciace TRY může dále akcelerovat, pokud zahraniční vlády (EU, USA) vyjádří nad zrušením voleb nevoli.



Ropa

Ropa se vzpamatovala ze včerejšího propadu a její cena se vrátila zpět nad 71 USD/barel. Pokračující obchodní třenice mezi Spojenými státy a Čínou nicméně nadále doléhá na ceny a v nejbližších dnech zřejmě bude bránit ropě k vyšším ziskům.



Dnes bude pozornost trhu upřena jak na data k zásobám od Amerického petrolejářského institutu, předskokana zítřejších oficiálních čísel od EIA, tak na měsíční analýzu ropného trhu právě od americké EIA.