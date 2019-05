Dopady Babišova návrhu bankovního fondu jsou srovnatelné s bankovní daní (Ranní zpráva z akciového trhu)

<br>

Babišem navrhovaný investiční fond ze zisků bank by z jejich hospodaření odčerpal přibližně stejné prostředky jako bankovní daň.

Evropské akcie by měly otevřít se ztrátou.

Pozornost trhů se dnes bude soustředit na novou makroekonomickou prognózu Evropské komise. Její zveřejnění může na stůl vrátit problematický vývoj veřejných financí v Itálii. Nicméně to hlavní, co investoři po celém světě budou sledovat je další vývoj v obchodních vztazích mezi Spojenými státy a Čínou.

Ve Spojených státech dnes své výsledky hospodaření představí například farmaceutické firmy Mylan či Allergan. V Evropě se dočkáme finančních čísel výrobce šperků Pandora nebo automobilky Ferrari.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel včerejší obchodování se ztrátami. Ty byly nakonec přibližně pouze třetinové v porovnání s propady v úvodu obchodní seance. Index Dow Jones oslabil o 0,3 %, S&P 500 si pohoršil o 0,5 % a technologický Nasdaq klesl také o 0,5 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejméně dařilo zpracovatelům komodit, když jejich ztráty dosáhly výše 1,4 %. Jediným ziskovým sektorem se stala zdravotní péče se ziskem 0,6 %.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu ukončují dnešní obchodování různorodě. Zároveň však jde vidět například v případě čínských trhů (+0,4 %) zotavování po včerejších propadech. Naopak se nedaří akciím v Jižní Koreji (-1 %) či Japonsku (-1,5 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225 jsou na tom nejhůře energetické společnosti se ztrátou 4,8 %. Na opačné straně se nachází, s největším ziskem 1,1 %, sektor zdravotní péče.

Důvodem ne tak výrazných ztrát ve Spojených státech a zotavováním trhů v Číně je včerejší vývoj ohledně obchodních jednání obou zemí. Po úvodním šoku z Trumpovy hrozby o zvýšení dovozních cel na čínské zboží v hodnotě 200 mld. USD z 10 % na 25 % byly náznaky, že dojde ke zrušení dalšího kola obchodních jednání v závěru tohoto týdne. To se však nepotvrdilo a Čína vyšle své představitele do Washingtonu na čtvrteční jednání. To trhy vnímaly jako pozitivní krok. Nyní tedy běží hra o čas, zda do pátku dojde k uzavření dohody či alespoň navrácení se k původnímu příznivému vývoji jednání. V opačném případě dojde k vygradování obchodních sporů, protože se dá očekávat, že Čína by okamžitě přišla s odvetnými opatřeními vůči navýšení dovozních cel ze strany Spojených států.

Bankovní sektor

Včera premiér Andrej Babiš připustil, že jím navrhovaný investiční fond ze zisků bank by měl být pro banky povinný. Předběžně uvažuje o tom, že by do fondu banky dávaly 10 až 20 procent dividend. Ne všechny banky však vyplácejí dividendy. Těch by se potom zavedené opatření vůbec nedotklo. Takovým případem je Fio banka. Pokud by prošel Babišův návrh na zřízení fondu, odčerpal by ze zisků bank přibližně stejné peníze jako ČSSD navržená bankovní daň. Podle toho, zda by se příspěvky do fondu týkaly jen velkých bankovních domů, nebo třeba také pojišťoven, by do něj každý rok nateklo 10 až 16 miliard korun. Sám Babiš však zatím neví, zda by byl takový návrh průchozí po právní stránce. Bývalá náměstkyně na ministerstvu financí a současná daňová poradkyně Simona Hornochová nesouhlasí s Babišovou argumentací, že bankovní daň by se přenesla na ceny služeb klientům, zatímco odvody do fondu nikoliv.