Maloobchodníkům se v prvním čtvrtletí dařilo (Komentář)

Maloobchodní prodejci si v březnu připsali o 4,3 % vyšší tržby v porovnání s předchozím rokem. Očištěno o sezónní a kalendářní efekty vzrostly tržby maloobchodníkům o 5,9 % meziročně a 0,6 % meziměsíčně. Celkově si tak v prvním čtvrtletí prodejci v maloobchodě polepšili (po sezónním očištění) o 5,3 % oproti Q1 2018. Ukazuje to na fakt, že domácnosti neopustila chuť utrácet. To se projeví v soukromé spotřebě, která byla v prvním čtvrtletí pravděpodobně hlavním tahounem ekonomického růstu. Podporuje ji nízká nezaměstnanost spojená se solidním růstem mezd i fiskální politika vlády, která zvyšuje kupní sílu penzistů. Přesto ale čekáme, že dynamika maloobchodních tržeb bude postupně zpomalovat. Nálada domácností postupně klesá s tím, jak snižují svá očekávání do budoucna a vytváří si opatrnostní úspory. Celkově by letos dynamika maloobchodních tržeb měla zpomalit na 3,5 %.