Turecko zrušilo volby v Istanbulu a lira je opět pod tlakem

Ačkoliv se akciové trhy díky obchodní válce mezi USA a Čínou nenudí, tak na hlavním devizovém trhu vládne klídek a pohoda. Kurz eurodolaru se stále nachází v těsné blízkosti hranice 1,12 a těžko jej něco vyvede z míry. Nepovede se to zřejmě ani německým továrním zakázkám, které sice v březnu vzrostly ovšem jen zcela nepatrně, vezme-li v úvahu drastický propad za leden a únor.Jestliže na hlavních trzích je vcelku klid tak za zmínku stojí emerging markets. Jednak se s ohledem na rostoucí obchodní napětí mezi USA a Čínou logicky nedaří čínskému juanu a jednak je pod velkým tlakem turecká lira . Volební komise v Turecku totiž zrušila výsledky munucipálních voleb v Istanbulu, ve kterých podle dosud nepotvrzených výsledků nad Erdoganovou stranou vyhrála opozice. Ta se prozatím radí, co podnikne dále, avšak politické riziko v Turecku zjevně pořád roste, což pro liru není dobré a ta stále rychle ztrácí. Samozřejmě, že depreciace TRY může dále akcelerovat, pokud zahraniční vlády (EU, USA) vyjádří nad zrušením voleb nevoli.