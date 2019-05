Brusel bude vyšetřovat Apple kvůli stížnosti od Spotify

Evropská komise hodlá během několika příštích týdnů zahájit vyšetřování americké technologické společnosti Apple poté, co služba pro streamování hudby Spotify tuto firmu obvinila z porušování pravidel hospodářské soutěže. Informoval o tom na svých internetových stránkách list Financial Times s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.



Společnost Spotify podala svou stížnost v březnu. Tvrdí, že Apple ve svém obchodu s aplikacemi App Store zavedl podmínky, které mají potlačit konkurenty jeho vlastní služby pro streamování hudby Apple Music. Apple tak podle Spotify uživatelům omezuje možnost výběru a brzdí inovace.





"Aplikace by měly soutěžit na základě kvalit, nikoli na základě toho, kdo vlastní obchod s aplikacemi," prohlásil v březnu hlavní právník Spotify Horacio Gutierrez. Apple v té době obvinil Spotify ze "zavádějící rétoriky". Uvedl, že služba Spotify s využitím platformy App Store dosáhla silného růstu a že se nyní snaží udržet si všechny výhody tohoto systému, aniž by do něj přispívala. Stížnost Spotify se točí kolem 30procentního poplatku, který Apple vybírá z nákupů předplatného přes App Store, píše server CNBC.Spotify je největší službou pro streamování hudby na světě. Firma minulý týden oznámila, že v prvním čtvrtletí poprvé dosáhla hranice 100 milionů předplatitelů. Konkurenční služba Apple Music měla na konci loňského roku kolem 50 milionů předplatitelů.