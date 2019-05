Vyšší disponibilní důchody těší české maloprodejce (Ranní zpráva z finančního trhu)

Trhy včera ochromil D. Trump nedělním tweetem, že uvalí další cla na čínské vývozy. Nicméně Číňané cestu do USA nezrušili. Stále tak existuje solidní šance, že obchodní dohoda bude brzy uzavřena. Pozornost trhů se tak dnes může posunout na jarní makroekonomickou prognózu Evropské komise. Její zveřejnění může na stůl vrátit problematický vývoj veřejných financí v Itálii. Z Německa se dnes ráno dočkáme, doufejme, prvního povzbudivého data z německého průmyslu v podobě březnových podnikových objednávek. To čeští maloobchodníci budou reportovat více než solidní statistiky, disponibilní příjmy českých domácností dále rostou.

Zlepšení v německém průmyslu za rohem?

Po opravdu mizerném vstupu německého průmyslu do letošního roku očekáváme, že březen přinese první známku toho, že to nejhorší je za námi. Březen ukázal na oživení zahraniční poptávky (zejména díky Číně), což by se na německých podnikových objednávkách mělo pozitivně odrazit. Dubnové PMI ve složce nových objednávek tuto hypotézu též podporují.

Nová ekonomická prognóza Evropské komise by mohla znovu nastartovat diskuzi o udržitelnosti veřejných financí v Itálii (a potažmo i ve Francii). I když se současný konsensus ohledně makroekonomického výkonu klíčových evropských zemí nachází poblíž zimní prognózy Komise, výrazně hůře jsou na tom vyhlídky vývoje ve veřejných financích.

Euro na úvod týdne stabilní

První den nového pracovního týdne byl na trhu eura s dolarem klidným, kurz se držel stabilní těsně pod hladinou 1,120 USD/EUR. Za nízkou volatilitou stály především kvůli svátku zavřené londýnské trhy. Na obchodování se tak nijak zásadně neprojevila vyšší averze k riziku patrná zejména na akciových trzích. Výprodeje spustil prohlášením o dalším uvalení cel na čínské exporty americký prezident D. Trump. Dnes ráno se již ale euro obchodovalo výše, když se kurz přes hladinu 1,120 USD/EUR přehoupl. Z pohledu eura špatně nevyzněla ani včerejší data. Finální dubnové PMI byly mírně vylepšeny, příjemně překvapila květnová důvěra investorů v eurozóně Sentix.

Vyšší důchody jsou na maloobchodních tržbách vidět

Maloobchodním prodejcům se na začátku roku solidně dařilo. Podle všeho zakončili první čtvrtletí ve velkém stylu, když jejich tržby přidaly 5,8 % y/y. Domácí spotřeba tak zůstává hlavním tahounem hospodářského růstu, projevuje se na ní čím dál nižší nezaměstnanost a nadále solidní růst mezd. Pomohla také fiskální politika vlády, která mimo navýšení platů zvýšila i kupní sílu důchodcům. Podrobnější komentář k datům, která budou v tomto měsíci zveřejněna, naleznete zde: http://bit.ly/2ZZ3YNs.

Koruna na úvod týdne stabilní nad 25,70 CZK/EUR

Na středoevropských devizových trzích panovala na úvod týdne minimální aktivita i kurzová volatilita. Na nižším zájmu o obchodování se projevil svátek ve Velké Británii a zavřené londýnské trhy. Ani ekonomický kalendář toho včera příliš nenabídnul. Kurz české koruny se tak držel stabilní těsně nad hladinou 25,70 CZK/EUR, kam se dostal v závěru minulého týdne po zasedání bankovní rady ČNB.