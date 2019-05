Lighthizer: Čína nedodržela své obchodní přísliby. Mnuchin: Bylo by nešťastné, kdyby se nenašla dohoda

Čína ustoupila od svých příslibů v obchodním jednání. To přimělo o víkendu amerického prezidenta Donalda Trumpa pohrozit dalšími cly. Washington je však stále ochoten pokračovat v jednání, pokud Číňané změní svůj postoj. Řekl to novinářům americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer.



"Zhruba v průběhu minulého týdne jsme viděli porušení slibů daných Čínou," řekl Lighthizer. Čína podle něj ustoupila od konkrétních závazků, což by vedlo k podstatným změnám v textu dohody. "To je z našeho pohledu nepřijatelné," dodal. Jednání sice zatím nebyla přerušena, od pátku však vstoupí v platnost vyšší cla.





Čínská delegace by ve čtvrtek a v pátek měla ve Washingtonu pokračovat v jednání o obchodní dohodě. Lighthizer očekává, že za čínskou stranu dorazí i nejvyšší vyjednavač, vicepremiér Liou Che. Nicméně agentura AP upozornila, že jednání začnou o den později, než bylo původně naplánováno.Trump chce dohodu s výraznými strukturálními změnami. V tuto chvíli však podle Lighthizera obě strany nic podobného nemají. Čína ustoupila od některých závazků, na kterých se strany dohodly zhruba minulý týden, a to přimělo Trumpa v neděli zveřejnit tweet, ve kterém slíbil zvýšení cel do konce tohoto týdne.Ministr financí Steven Mnuchin, který se setkání s novináři rovněž zúčastnil, dodal, že by bylo nešťastné, pokud by obě strany , největší ekonomiky světa, nedokázaly uzavřít dohodu, a doufají, že uzavřou dohodu do konce týdne. Pokud uslyší od Číňanů tento týden něco jiného, oznámí to Trumpovi, dodal Mnuchin.Trump o víkendu oznámil, že zvýší cla na čínské zboží, jehož roční hodnota dovozu do USA dosahuje 200 miliard USD (4,6 bilionu Kč ) od pátku na 25 procent z nynějších deseti procent. Lighthizer dodal, že vyšší cla začnou platit v pátek v 00:01 východního času (6:01 SELČ). Trump rovněž informoval, že brzy plánuje oznámit cla 25 procent na zbývající čínský dovoz do USA.Mnuchin ani Lighthizer blíže nespecifikovali, v čem se strany nemohou shodnout. Informovaný zdroj agentuře Reuters řekl, že Čína usiluje o to, aby dohodnuté změny mohla vyřešit prostřednictvím administrativních a regulačních opatření a nikoli změnami zákona , jak bylo dříve dohodnuto. To podkopává základní strukturu dohody. Podle čínského systému jsou změny zákona jedinou možností, jak získat alespoň malou míru jistoty při jejich dodržování, dodal zdroj.