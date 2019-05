Trump na Wall Street paniku nepřinesl

První den tohoto týdne v zámoří začal na katastrofickou notu, trh ale ukázal svou sílu a ostrou rétoriku amerického prezidenta ohledně obchodních válek dokázal umírnit. O víkendu se Donald Trump nechal slyšet, že od pátku zvýší cla na zboží dovážené z Číny o objemu 200 mld. USD. Výše cel měla stoupnout z 10 na 25 %. Zatímco asijské trhy propadly panice, do USA už se nálada nepřenesla.

Z jednotlivých sektorů indexu S&P 500 se nejlépe dařilo tomu zdravotnickému, který rostl o půl procenta. Bledě na tom byl průmysl, který padal o 0,8 %, zpracování materiálů o 1,3 %.



Bluechipový index Dow Jones Industrial Average dokázal v dnešní seanci umazat ztrátu přes 400 bodů. DJ zapsal denní minima na 26.033 bodech, zavíral na 26.436 bodech (-0,3 %). Široce rozkročený S&P 500 na startu obchodování vypadal, že propadne pod 2.900 bodů, z nejhoršího se ale také dokázal vylízat. SPX nakonec poklesl o 4 desetiny procenta na 2.932 bodů. Ztuha šla rekonvalescence technologiím, kde by byla široká skupina, která by trpěla obchodním sporem. Nasdaq Composite ztratil 0,5 % na 8.123 bodů.



Měnový pár eurodolar se přehoupl přes metu v podobě 1,1200. Jakmile začal ztrácet pevnou půdu pod nohama, bezpečně jej podržel denní pivot (PP 1,1179). Mohutnou rally má za sebou ropa WTI . Ještě v asijské seanci se cena komodity odrazila od hranice 60 USD a dokázala narůst až na 62,95 USD (+1,5 %). Trojská unce zlata dnes znovu více méně bez pohybu na 1.280 USD (+0,1 %).