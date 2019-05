Zájezdy se mění 80 tisícům Čechů. Lukáš o část dovolené přišel

Podle cestovních kanceláří se odstavení Boeingů 737 MAX 8 dotkne až 80 tisíc Čechů. To by mělo být konečné číslo. Očekává se, že letadla by se mohla dostat znovu do vzduchu v průběhu léta. Společnost Boeing se navíc po dvouměsíční odstávce přiznala, že o závadě těchto letounů věděla zhruba rok. Nikoho ale neinformovala.

Ve svém prohlášení americká společnost Boeing přiznala, že při vývoji letounu 737 MAX 8 vznikla chyba v softwaru, kvůli které nefungovala výstraha od systému upozorňujícího na příliš vysoký úhel náběhu. Podle výrobce to ale nemělo na bezpečnost letounu žádný vliv.

"Momentálně všechno nasvědčuje tomu, že ta vadná indikace způsobila problémy s řízením letadla," říká Karel Mundel, letecký expert. Do vzduchu by se podle aktuálních informací mohla letadla typu Boeing 737 MAX 8 dostat v srpnu. Cestovní kanceláře ale už musely změnit termíny dovolených zhruba 80 tisícům klientů.

"Já si myslím, že jsou to konečná čísla, že se to v rámci sezóny bude dotýkat maximálně několika desítek lidí. Většina z nich změnila svůj let o několik hodin. Jenom několik set lidí změnilo ten let maximálně o jeden den," sdělil Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ČR.