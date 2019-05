Hlad centrálních bank po žlutém kovu pokračuje

Centrální banky si stále více a více upevňují svou pozici mezi významnými hráči na poli celosvětové poptávky po žlutém kovu. Tuto pozici významně potvrdily v minulém roce, kdy jejich nákupy a hromadění žlutého kovu dosáhly rekordní úrovně od konce zlatého standardu v 70. letech 20. století. Celkové loňské nákupy činily 651,5 tun, což bylo např. oproti roku 2017 navýšení o 74 % (rok 2017 – nákup 375 tun).

Tato změna postoje trvá již řadu let a nic nenasvědčuje, že by mělo dojít ke změně tohoto trendu. Ba naopak, hlad centrálních bank po celém světě pokračuje i v letošním roce. A je nutné zdůraznit, že to není jen výsada tradičních centrálních bank, jako je Rusko, Kazachstán, Turecko, apod., přidávají se banky napříč celým světem. Např. v prvním čtvrtletí doplnil své zlaté rezervy od posledního nákupu v roce 2014 Ekvádor, rovněž proběhly značné nákupy např. v Kataru nebo Kolumbii.

Banky diverzifikují svá portfolia a doplňují je reálným aktivem, který žlutý kov je a připravují se na možné horší časy. Je zde možné vypozorovat u jednotlivých zemí i určitou snahu vymanit se z područí a závislosti na globálním dolaru, pokusit se jej postupně vytlačit z dominantního postavení na poli světových měn. A čím jiným by to mělo být, než právě zlatem, které vždy mělo, má a bude mít svou hodnotu. Ty vytištěné, ničím nekryté "papírky", o nich se to říct nedá a to ukáže čas. Jak se říká, kdo má zlato určuje pravidla.

Velký zlom nastal až v roce 2010, kdy se centrální banky staly čistými nákupci, naopak předtím se zlata ve velkém zbavovaly. Nicméně situace se změnila a myšlení centrálních bank se obrátilo o 180 stupňů a z čistých prodejců zlata se staly čistými nákupci.

Podle WGC (World gold council) byly nákupy zlata centrálními bankami v prvním čtvrtletí roku 2019 nejvyšší za posledních 6 let. V prvním čtvrletí činily nákupy centrálních bank 145,5 tun – cca 4 678 005 Oz. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2018 je to více o cca 68 %.