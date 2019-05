12.h - Trump to zase zazdil, akcie a ropa padají, BCPP padá pod taktovkou bank, ČEZ a O2 celkem v klidu

Evropské akciové trhy vstupují do nového týdne silnými propady a to především vinou nečekaného negativního zlomu ve vývoji americko-čínské obchodní války. Americký prezident přišel s hrozbou zrušení doposud platného "příměří" a s hrozbou zvýšení dosavadních 10procentních tarifů pro čínské zboží za stovky miliard dolarů až na 25%. Zatím není jasné, do jaké míry jde pouze o hrozbu a snahu přitlačit druhou stranu ke stěně, či jestli je to už hotová věc. Každopádně kapitálové trhy reagují na takto nečekaný vývoj silně negativně a ztrácejí kolem 2%. Nutno poznamenat, že úspěšné řešení americké čínské obchodní pře bylo hlavním a nejsilnějším motorem růstu akciových trhů v 1Q. Pokud se ukáže, že šlo pouze o zbožné přání trhů, tak důsledky mohou být velmi výrazné. Euro vůči dolaru jen mírně slabší. Koruna euru slabší nad úrovní 25,7. Ropa reaguje na výše uvedený zlom podobně jako akciové trhy a silněji koriguje. Brent poklesl pod hranici 70 USD , americká WTI je kolem 61 USD BCPP při průměrné likviditě následuje hlavní trhy a výrazněji oslabuje. Negativní náladu částečně umocňují návrhy a nápady premiéra Babiše kolem sektorových daní a také reakce prezidenta na toto téma. Hlavní prodejní tlak se soustřeďuje na akcie bank. ČEZ O2 se celkem drží.