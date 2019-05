Jak vybrat ten pravý spořicí účet

Odborníci se shodují, že jsme spořivý národ. Podle aktuálního průzkumu odkládáme nejčastěji na důchod, na bydlení, pro případ nenadálých výdajů, ale také na dovolenou, nový automobil či pro děti a vnoučata. Víte ale, kam se peníze vyplatí ukládat?

Ta tam jsou doby, kdy jsme si peníze schovávali doma v obálkách, hrnečcích anebo dokonce do slamníku. Podle průzkumu finanční skupiny Wüstenrot si šetří „do šuplíku“ už jen 5 % z nás. Více než polovina dotázaných ukládá až pětinu svých úspor na spořicí účet, ale jen v případě finančního přebytku v daném měsíci. Více než polovina Čechů má pak zřízeno stavební spoření a to především z důvodu státní podpory. Třetina dotázaných si dokáže ze svého příjmu vytvořit dlouhodobější rezervu, pětina dokáže ušetřit i dvacet a více procent z měsíční mzdy. Na druhé straně 5 % dotazovaných žije od výplaty k výplatě a nemá šanci odkládat stranou na horší časy.

Na co se zaměřit

Při zakládání spořicího účtu se osm z deseti dotázaných rozhoduje podle výše úrokové sazby a podle ní pak volí finanční instituci, kde účet zřídí. Pro čtyři z deseti oslovených je důležitá výše poplatků a třetina lidí se zaměřuje na důvěryhodnost instituce, které plánuje svěřit své úspory. Důležitou roli hrají i jasné a jednoduché podmínky při samotném zakládání účtu. Rady finančního poradce v případě svých úspor využívá téměř třetina dotázaných.



Ačkoliv je pro většinu Čechů důležitá především výše úrokové sazby, finanční poradci zdůrazňují, že by neměla být hlavním a jediným kritériem. Vysoký úrok může být vázán mnoha spletitými podmínkami nebo platný jen po omezenou dobu. Proto je při výběru spořicího účtu vhodné brát v potaz všechny čtyři zmíněné indikátory – nejen výši úrokové sazby, ale i výši poplatků, důvěryhodnost finanční instituce a jasně a srozumitelně nastavené podmínky. Ideální tečkou a potvrzením správné volby je i konzultace se svým finančním poradcem, který má vhled do vaší finanční situace.

Sáhněte si na úrokovou odměnu

Pokud hledáte vhodný spořicí účet, který naplňuje všechny čtyři výše uvedené parametry, vyzkoušejte Wüstenrot Spořicí účet. Klienti, kteří si ho založí do 30. června, automaticky získají speciální úrokovou odměnu 0,6 %. A k základní sazbě 0,5 % mohou získat navíc bonus za fixaci uložených financí až do výše 0,5 %. Získají tak jistou úrokovou sazbu 1,6 % p. a. až do konce roku 2019. To vše od prověřené a úspěšné finanční instituce, bez poplatků za zřízení účtu, bez sankcí za předčasné ukončení fixace a bez nutnosti vedení běžného účtu u Wüstenrotu. Úspory je možné snadno spravovat prostřednictvím internetového bankovnictví nebo telefonu.